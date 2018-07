Julio Alegría Cueto, el docente acusado por violación y extorsión por una universitaria fue recluido esta tarde, al penal de Lurigancho, donde pasará nueve meses por el presunto delito de la violación sexual en grado de tentativa.

El catedrático fue llevado desde la carceleta del Poder Judicial, tal como lo dispuso el Juzgado Penal de Turno de la Corte Superior de Justicia de Lima. Alegría fue detenido el pasado jueves en un hotel de Lince junto a la estudiante de 19 años, quien previamente lo denunció por acoso y tocamientos indebidos.

El docente fue separado de la Universidad San Martín de Porres (USMP) y del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL) donde trabajaba. Varias alumnas afirmaron que las acosaba, sin embargo este dijo que mantenía una relación con su denunciante.

TESTIMONIO CLAVE



La denunciante señaló que el catedrátrico le ponía bajas calificaciones y que para subirle las notas tenía que tener relaciones sexuales con él. En su defensa, Julio Alegría Cueto afirmó que mantenía una relación sentimental con la universitaria.

"Yo no la he violado. Fue ella quien me citaba y teníamos encuentros ocasionales. No sé por qué ahora me quiere denunciar y afirmar algo que no es cierto", agregó.