Julio Alegría: Exalumnas del docente acusado de acoso y extorsión dan la cara y apoyan a denunciante

Julio Alegría Cueto ya se encuentra cumpliendo prisión preventiva. Y es que el docente universitario fue acusado de acoso, extorsión y tocamientos indebidos por una de sus estudiantes por lo que la Corte Superior de Justicia le dictaminó 9 meses por el delito de violación a la libertad sexual en grado de tentativa.



Una vez desatado el escándalo, varias alumnas de Julio Alegría Cueto salieron a dar la cara y a brindarle respaldo a la denunciante, una joven universitaria de 19 años de la Universidad San Martín de Porres . Todas ellas dijeron haber sido testigos e incluso víctimas de sus comportamientos indebidos.

Según consignó Latina, la usuaria de Twitter Carla Redhead A. aseguró que Julio Alegría Cueto era su profesor en el Instituto San Ignacio de Loyola y que eran evidentes sus miradas y comentarios fuera de lugar.

Por su parte, Fatma Sleiman , otra de sus alumnas, dio su testimonio y aseguró que Julio Alegría Cueto le decía 'bebé' y la cogía de la cintura cuando revisaba sus trabajos mientras era su profesor en el 2015.



Otras alumnas denuncias a Julio Alegría. Video: Latina

La joven se mostró arrepentida por no haber realizado la denuncia ante las autoridades del Instituto San Ignacio de Loyola. "Yo desgraciadamente no me atreví. Por eso me culpo" , dijo la joven a Latina.

Al igual que ellas y otras jóvenes estudiantes, Johanna Cubillas , hija de Teófilo Cubillas, ratificó el testimonio de las otras víctimas de Julio Alegría Cueto . "Siempre quisiste pasarte de pende$%&. De lo que nos libramos varias de tus alumnas. Te deseo que te caiga todo el peso de la ley encima!" , escribió en su cuenta de Twitter.



