El caso que mantiene detenido al docente Julio Alegría Cueto sigue arrojando nuevos testimonios. Esta vez, es la versión del mismo profesor universitario la que salió a la luz y niega la acusación de la víctima.



Según la manifestación de Julio Alegría Cueto , consignada por América Noticias, el docente asegura que mantenía una relación escondida con la joven agraviada. "Tenemos una relación sentimental clandestina desde hace varias semanas. Empezó como una amistad y luego pasó a ser algo más" , indicó.

En ese sentido, Julio Alegría negó haber abusado sexualmente de la joven universitaria. "Yo no la he violado. Como vuelvo a reiterar, hemos tenido una relación sentimental mutuamente, sin nada de coaccionar. Eran voluntarios las salidas y los encuentros ocasionales. Y no sé por qué ahora ella quiere denunciar algo que no es cierto" , agregó.

Julio Alegría fue detenido luego de que el último 27 de junio, la estudiante lo acusara de extorsionarla ofreciéndole mejorar sus notas a cambio de mantener relaciones íntimas. En coordinación con la víctima, la Policía montó un operativo en el hostal de Lince donde el docente habría citado a la joven.

Sin embargo, Julio Alegría negó haber sido el que ofreció el encuentro. "Ella era la que me citó en el lugar. Y como vuelvo a recalcar, las notas de los alumnos ya las había entregado y no había razón para que ella diga eso" , se defendió.

Julio Alegría, profesor acusado de acoso por universitaria, dice que mantenía una relación clandestina con ella. Video: América Noticias

Julio Alegría indicó que no era posible mejorar las notas de la agraviada tras la polémica en el hostal de Lince ya que las calificaciones ya se encontraban subidas en el sistema de la universidad. " Además ella ya estaba aprobada en el curso. Era una de mis mejores alumnas" , agregó.

Asimismo, sobre las conversaciones de WhatsApp, entregadas por la joven como evidencia, el Julio Alegría aseguró que siempre borraba los mensajes al final de cada conversación, pero que no pudo eliminar los últimos porque le confiscaron su celular.

Sobre este último punto, la fiscal Rosa Levy, quien recogió el testimonio de la alumna, dice que los mensajes de texto de Julio Alegría evidenciaban el acoso. "Los mensajes van combinados con la parte académica y el acoso. Hay acoso ", aseguró en entrevista con RPP.



Cabe indicar que tras el escándalo, Julio Alegría Cueto fue despedido de su trabajo como profesor en la Universidad San Martín de Porres (USMP) y en el Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL).

Julio Alegría Cueto fue detenido por la Policía. (Video: Buenos Días, Perú)

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.