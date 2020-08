El líder del Partido Morado, Julio Guzmán, indicó que el Congreso de la República ya no tiene ninguna excusa para no otorgar el voto de confianza al nuevo Gabinete conformado encabezado por Walter Martos,

En su cuenta de Twitter, el excandidato presidencial destacó la experiencia de los integrantes del Consejo de Ministros e indicó que, si el ratificado ministro de Educación, Martín Benavides, no fue la causa de que no se le otorgó el voto de investidura a Pedro Cateriano, no debería ser motivo para que vuelva a ocurrir esto con el gabinete de Martos.

“Saludo el nombramiento del nuevo gabinete. Veo, con optimismo, a muchas figuras experimentadas. Y si el Congreso negó que haya habido algún tipo de chantaje por la permanencia del ministro de Educación, ahora ya no tienen ninguna excusa para no dar el voto de confianza”, escribió.

Guzmán hizo referencia a lo dicho por el titular del Congreso en su conferencia de prensa de ayer, cuando aseguró que la negativa a la confianza no fue un “chantaje” por la permanencia de Benavides como ministro.

El último martes, el presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó que la reforma universitaria “no se negocia”, luego de que el Congreso le negara el voto de confianza al Gabinete Ministerial, que lideró Pedro Cateriano el pasado 4 de agosto.

Este jueves juramentó el nuevo Gabinete de ministros, el cual está liderado por Walter Martos. Son cuatro las carteras que cambiaron de titular: