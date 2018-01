Julio Guzmán asegura que 'dinosaurios políticos' están 'estirando la pata' [VIDEOS y FOTOS]

Es el líder del Partido Morado. Tiene 47 años. Economista de profesión. Con las playas ‘Agua Dulce’ y ‘Pescadores’ como escenario, donde de niño se bañaba junto a sus primos, nos encontramos con Julio Guzmán. El popular ‘Moradito’ no calló nada, mientras se prepara para las presidenciales del 2021, y va al frente sobre los temas más candentes de la actualidad política.



Señor Guzmán, ¿usted estaba de acuerdo con el pedido de vacancia a PPK?

No, porque lo que nos toca hacer es defender principios democráticos y acá lo que correspondía era que las investigaciones continúen, que los procesos legales se cumplieran y este pedido de vacancia, obviamente, estaba políticamente motivado. Defendíamos un principio, no al presidente como persona, sino como institución.



¿Usted esperaba esto del gobierno de Kuczynski?

En realidad yo no tenía muchas expectativas de este gobierno y lo dije en la campaña anterior, pero ahora esa falta de expectativa se ha convertido en absoluta decepción. Un presidente que no tiene norte, distante...



Algunos analistas y líderes de opinión piden que el presidente dé un paso al costado, ¿eso sería bueno para el país?

Primero se deben de cumplir las leyes y respetar la Constitución. Vamos a esperar la información del Ministerio Público y, sobre la base de eso, es que tenemos que tomar decisiones.



¿Cuál es la principal debilidad de nuestro primer mandatario?

Que no es cercano a la gente y es una persona que trata al país como si fuera parte de sus negocios propios.

MECHE

¿Considera que Mercedes Aráoz es la persona adecuada para ser la primera ministra?

En realidad hay que preguntarse primero si tenemos primera ministra. Es una ausencia total, que no tiene ahorita ningún peso político en relación a lo que ha pasado.



El Perú necesita seguir creciendo. ¿Qué le aconsejaría usted a Kuczynski?

Primero que dé señales claras, pues esta confusión, esta inestabilidad política y crisis económica no son responsabilidad de los ciudadanos ni de los que salen a marchar, sino que es responsabilidad de todos los involucrados en Odebrecht, que le dan inestabilidad a la economía, confunden a los inversionistas y me parece que lo que dijimos hace unos años se está cumpliendo: el meteorito ya cayó y va a terminar por extinguir a los dinosaurios.



Es verdad, hace un tiempo usted calificó a los políticos del Perú como dinosaurios y que se iban a extinguir. ¿Está seguro?

Absolutamente, y está pasando tal como lo dijimos. El meteorito ya cayó, ahora lo que está pasando es que están agonizando los dinosaurios y se resisten a extinguirse. Están ‘estirando la pata’. Casos concretos son la Comisión Lava Jato, donde se vienen protegiendo unos a otros porque están desesperados, el caso del indulto de PPK a Fujimori, que lo otorga en un pacto político para negociar su impunidad. Entonces, esas son reacciones de dinosaurios que están agonizando, pero en el agonizar están tratando de sobrevivir, se resisten a extinguirse.



Después de todas las revelaciones que se están conociendo, ¿cuál es su balance?

Que gran parte de la política tradicional ya caducó y ya fue. Y tiene que dar un paso al costado. Ahora es el momento de la gente, que nuevos peruanos entren en política, que renovemos la política nacional con nuevos partidos.



¿Usted es un convencido de que esta empresa brasileña corrupta le dio plata a la mayoría de la clase política del país?

Bueno, eso lo ha dicho Marcelo Odebrecht y ahora esperaremos unos pocos días para que sea confirmado por Jorge Barata. Ahí vamos a saber absolutamente toda la verdad.



¿Qué cree que piensa la ciudadanía de todo esto?

Que está harta de las peleas, de los ladrones. Los peruanos ahora están más preocupados en sus familias, en su progreso personal y familiar, ya no quieren saber nada de los políticos y yo los entiendo. Los entiendo por las decepciones permanentes, pero solo quiero decirles que nunca debemos perder la esperanza, como dijo el Papa Francisco, y confiar en los jóvenes que no son el futuro, sino el presente.

HUMALA

Está comprobado que Humala recibió 3 millones de dólares para la campaña y usted fue funcionario durante su gobierno. ¿No le salpica también a usted?

En lo absoluto. Yo fui uno de los técnicos, como tantos miles, que estuvo en ese gobierno. Mi cargo no fue de confianza ni político, sino técnico y nuestra posición con relación a su gobierno ha sido muy clara. Las investigaciones deben continuar. Acá nadie tiene corona y es una pena que en su gobierno se hubieran podido hacer tantas reformas importantes para los peruanos y no se dieron por falta de convicción.



¿Está de acuerdo con que Nadine y Ollanta estén presos?

Eso no lo defino yo ni ninguna otra persona, salvo el Poder Judicial.

​

¿Existe voluntad política para traer a Toledo de Estados Unidos?

No veo esa voluntad política. No siento, como ciudadano, que el proceso esté avanzando, pero sí nos interesa que el expresidente venga a rendir cuentas y dé la cara acá en el Perú.



Alan dice ‘a otros compraron, a mí no’, ¿le cree?

(Risas) Difícil creerle ¿no? La verdad es que el mismo señor ha dicho que su estrella ya se apagó y ahora lo único que los peruanos esperamos es cómo termina ante la ley.



Usted definió a Keiko como el lado oscuro, ¿sigue pensando lo mismo?

Keiko me hace recordar a la niña engreída que siempre lo tuvo todo y cree que tiene el derecho de hacer lo que le da la gana. Mira lo que está haciendo con el Congreso, con su partido y con sus relaciones familiares también.

INDULTO

¿Por qué no está de acuerdo con el indulto a Alberto Fujimori?

Porque es un indulto políticamente negociado y no es indulto humanitario. Ese indulto se negoció previamente. No fue con una reconciliación, sino simplemente para protegerse unos a los otros y lograr impunidad.



¿Ve presidenciable a Kenji para el 2021?

Kenji es un buen chico y se nota que quiere a su papá, pero no se da cuenta de que el que está atrás, manejando todo, es Alberto Fujimori.



¿A qué cree que se deben las disputas entre Keiko y Kenji?

Los peruanos ya estamos hartos de la telenovela Fujimori, que no tiene nada que ver con nuestro progreso y eso es lo que debería de llamar la atención a todos. ¿En qué nos beneficia a los peruanos?

ENCUESTAS

En las últimas encuestas, usted figura en un expectante segundo o tercer lugar, ¿por qué quiere ser presidente?

Porque estoy seguro de que podemos vivir mejor todos los peruanos y lo confirmo cada día en todos mis viajes a provincias. Los peruanos necesitan no solo educación, salud, seguridad, transporte, sino también necesitan una emoción, necesitan atención, ser escuchados, ser tomados en cuenta y este criterio emocional es tan importante como lo material.



¿En qué se diferenciaría usted de todo el ‘establishment político’ actual?

Que representamos la renovación política, la forma de hacer política diferente. No cobrarle plata a la gente para que esté en el partido, no estar al lado de intereses económicos, legales o ilegales. Encarnamos una visión para el futuro, una esperanza para todos los peruanos y una representación de las clases emergentes. Recuerda que mi familia es de Celendín, de Cajamarca, de Anta, de Cusco. Mis abuelos fundaron Los Olivos. Mi abuelo ha sido policía; mis abuelos, profesores de escuela pública. Representamos a las clases emergentes del Perú, para las que queremos un lugar en nuestra sociedad.



¿Quién financia su partido?

Nuestro partido lo componen más de diez mil militantes y todos han tenido algo que ver con la concepción partidaria: en firmas, en locales... Estoy muy orgulloso de que tengamos tanta gente y que esté dando lo que puede para hacer lo que estamos haciendo.



¿Por qué su partido se llama Morado?

Le pusimos el Partido Morado porque somos un partido de centro y como tú sabrás, la izquierda es representada por el color rojo y la derecha por el azul. Si juntamos ambos colores, da el morado, que es el centro.



¿Alguna vez tuvo usted vez contacto con gente de Odebrecht?

En absoluto, nunca.



Gracias, señor Guzmán, y que, por encima de todo, siempre reine la honestidad por el progreso del Perú...

Te lo agradezco bastante. Yo creo que este es el momento de construir una organización. Estamos chambeando duro para armar una organización nacional, porque es lo que el Perú necesita. Para gobernar bien al país, se requiere de gente con valores, cuadros políticos y técnicos, y representación a nivel nacional. Por eso estamos trabajando.



(Oscar Torres)