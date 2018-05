Julio Guzmán: "Los políticos actuales la han fregado" [VIDEO y FOTOS]

Es el líder del Partido Morado. Tiene 47 años. Economista de profesión. Doctor en Gestión Pública. Aún faltan tres años para las elecciones presidenciales, pero está liderando las encuestas. Julio Guzmán responde de todo a Trome.



El Mercado Central fue sede de nuestro encuentro. Julio Guzmán se siente local y respira con naturalidad el olor bendito de nuestro pueblo.



Señor Guzmán, los fujimoristas lo critican a usted por sus vínculos con Ollanta Humala. ¿Cuál fue su labor específica en ese gobierno?

Fue estrictamente técnica. Yo ocupé la labor de viceministro, como tantos cientos de funcionarios que tienen el mismo nivel.



¿Se sintió identificado en algún momento con el nacionalismo?

No. Fui invitado. Yo vivía en el exterior y tuve que venir de los Estados Unidos para ocupar un cargo técnico.



¿Estuvo de acuerdo con la prisión preventiva para Ollanta y Nadine?

Estoy de acuerdo con que la justicia se aplique igual para todos.

¿Le parece lícito recibir dinero de empresas corruptas para campañas políticas en el país?

Por supuesto que no y debe regularse ahora. Esas son las cosas que al Congreso deberían interesarle.



La ciudadanía tiene actualmente el peor concepto de la clase política. ¿Alguna vez tuvo vínculo con Odebrecht?

Ninguno. Y la gente tiene razón para estar molesta, porque los políticos actuales la han fregado y ya perdieron (los ciudadanos) la confianza en ellos.



¿Alguna empresa grande del Perú o transnacional le ha hecho un ofrecimiento concreto para financiar su campaña política al 2021?

No y tampoco van a tener ningún éxito, porque nosotros vamos a seguir financiándonos de la forma en la que lo hacemos hasta ahora.



¿De qué forma?

A través de nuestros militantes y todos aquellos que quieran aportar, siempre y cuando todos sean filtrados. Eso es lo que la gente quiere.

‘DINOSAURIOS’

¿Se reafirma en lo que me dijo hace unos meses, que los ‘dinosaurios’, o sea, los políticos tradicionales, están en extinción en el Perú?

Hagan lo que hagan, los ‘dinosaurios’ van a desaparecer, y pase lo que pase, el Perú va a cambiar. Estará mejor y habrá nuevas opciones para el 2021.



¿Qué le parece ese proyecto de ley que busca impedir candidaturas nuevas como la suya?

Me dice que están desesperados porque hay otras opciones que están listas para reemplazarlos.



¿Le parece que el presidente Martín Vizcarra ha hecho un pacto con el fujimorismo?

Es todavía prematuro. Le deseamos lo mejor al presidente. La presentación del premier Villanueva ha sido positiva y esperamos que se cumpla lo que ha dicho.



Hace poco dijo: ‘Salvador Heresi no es el paladín de la lucha contra la corrupción’. ¿Quién es entonces el actual ministro de Justicia?

Bueno, en realidad lo que queremos los peruanos es que se muestren hechos de lucha contra la corrupción muy concretos y hasta ahorita no los hemos visto.



¿Cómo define a Heresi?

Digamos como una persona que justamente no es conocida por haber tenido una trayectoria de lucha contra la corrupción y eso nos preocupa, debería haber alguien que cumpla con ese perfil.

KEIKO

¿Qué concepto tiene de Keiko Fujimori?

El de una persona que ha creado la zozobra y el terror en su propio partido y eso es insostenible.



Ella ya perdió dos elecciones, ¿le ve posibilidades de ser presidenta?

La verdad es que los peruanos van a decidir y tienen que hacerlo en las elecciones. Estoy seguro de que van a apostar por la esperanza, por las ideas nuevas.



¿Sí o no le ve posibilidades a Keiko de llegar a Palacio?

Si sigue haciendo las cosas como hasta ahora, definitivamente no.



¿Keiko y Kenji juegan en pared?

Yo creo que esos son problemas familiares que lamentablemente están afectando la economía de los peruanos, el futuro del país y eso debe terminar.

INDULTO

¿Está de acuerdo con el indulto a Alberto Fujimori?

No.

El país necesita crecimiento económico y seguridad ciudadana.



¿Qué consejo le daría al presidente Vizcarra?

En primer lugar, que tiene que ver este problema como uno social y no solo policial. Es decir, focalizarse en los valores de los jóvenes.



¿Y sobre nuestra economía?

En el tema económico, lo que tenemos que hacer, de inmediato, es enfocarnos en que no es posible que el año pasado 375 mil peruanos hayan pasado a la pobreza. Eso es inaceptable y la forma de hacerlo es, en lugar de estar peleándose en el Congreso, concentrarnos en los temas que le interesan a la gente.



¿Qué le parece que personajes como Óscar Medelius, sentenciado por el caso de falsificación de firmas de la agrupación fujimorista Perú 2000, visite Palacio?

Una falta de organización absoluta y de protocolo. Se nota que lo que le falta al Gobierno son cuadros y equipos.



El controvertido congresista Moisés Mamani, ¿es un héroe o villano?

En realidad es el representante del neofujimorismo, que lo componen las prácticas montesinistas pero con nuevas tecnologías.



Algunos críticos suyos lo cuestionan por no ser transparente con los fondos de su campaña y de qué vive. ¿Qué tiene que responder?

Que en su momento nosotros vamos a rendir cuentas no solo de nuestra inscripción, sino en lo personal. Cuando tenga que dar mi declaración jurada, lo voy a hacer, como ya la he presentado en la campaña anterior.

Muchos de los líderes políticos que he entrevistado lo ningunean, como si usted no existiera. ¿Qué piensa?

Que es el producto del miedo. Tienen miedo.



Si tuviéramos que hacer una similitud, ¿un eventual gobierno suyo se parecería al de PPK?

Un eventual gobierno del Partido Morado sería distinto a todos los anteriores en el sentido de que vamos a atacar los problemas de la gente, estar cerca de ellos, escucharlos y resolver los problemas que tienen, que son la educación, salud, la inseguridad, el transporte público.



Usted se define políticamente como de centro, pero ¿es centro izquierda o centro derecha?

Centro centro.



En pocas palabras, ¿cuáles serían los principales lineamientos de una gestión suya como presidente?

Invertir en la gente, lo que significa apostar por nuestros hijos. El Perú va a salir adelante cuando construyamos capacidades en los peruanos, cuando entendamos que el motor del Perú son las clases medias emergentes. Es la que vende jugo en los mercados, la enfermera, el guachimán, el carpintero, el gasfitero. Ese es el motor del Perú y por esa razón es que nos parece inaceptable que tantos peruanos hayan pasado a la pobreza en solo un año.



Alan García insiste en que coimearon a otros presidentes, pero a él no, ¿le cree?

Ese es un tema que sus jueces tienen que decidir.



¿Alejandro Toledo debería estar preso?

Nuevamente, es el Poder Judicial quien debería determinarlo. Pero mira, la verdad es que hemos hablado tanto de los políticos, la gente ya sabe quiénes son, ya sabe cuánto han robado, ya sabe cuánto han decepcionado y creo que ahora lo que quieren es saber, más bien, cuáles son las propuestas para el futuro.



¿Qué concepto tiene de Alfredo Barnechea? ¿Le parece un buen candidato a la presidencia?

Todos aquellos que quieran participar de forma limpia y transparente son bienvenidos. En el Perú, eso es lo que tenemos que promover y la gente decidirá al final.



Gracias, señor Guzmán, y que por encima de todo siempre reine la honestidad para el progreso del Perú...

Gracias a ti.



(Oscar Torres)