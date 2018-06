Julio Guzmán, Yonhy Lescano, Kenji Fujimori y más personajes de la política peruana en ‘Pepitas’

A GANADOR

Con la incorporación de los accesitarios , Fuerza Popular se aseguró la conducción de la Mesa Directiva del Congreso . Son 62 votos fijos y solo le faltarían cuatro para ganar. Dicen que esos los encontrarían en los ‘acuñistas’, los llamados ‘topos’ de Fuerza Popular . Ayayay...



TODO LISTO

Hablando de los accesitarios, nos ganamos justo con que ya los estaban esperando desde tempranito en el Pleno. Los nombres de Kenji Fujimori , Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel ya habían sido borrados del tablero. Hasta la vista, baby...

EN MODO RUSIA

Ángel Neyra reemplaza a Kenji Fujimori en el Parlamento. Su juramentación no pasó desapercibida, pues llevó puesto el terno y la corbata que la selección usa en el Mundial de Rusia . Nooo...



‘MORADITO’

Julio ‘Moradito’ Guzmán afirmó que ‘la sanción económica es la típica arma de las dictaduras contra los medios de comunicación incómodos’. Dizque no se puede vulnerar la democracia. Vale...

‘COBARDES’

Los ‘fujitrolls’ tienen a Yonhy Lescano como caserito, pero el acciopopulista se puso serio. Los llamó ‘cobardes’ y dijo que ‘sus patrones se encuentran desesperados’. Agarren esa flor...



60 DÍAS MÁS

El Pleno del Congreso aprobó dar un plazo adicional de 60 días calendario a la Comisión Lava Jato para que acabe el análisis y redacción del informe final. No la hagan tan larga...

SOLO

Jorge Castro ya no es más de la bancada de Frente Amplio . Indicó que se mantendrá como independiente, pero no descartó pasarse a alguna bancada en cualquier momento. No me diga...



CORRUPCIÓN

Keiko Fujimori habló sobre la suspensión de su hermano Kenji y dijo que ‘es una muestra clara de que no se casan con la corrupción’. ¿Y sus ‘otorongos’ que están con roche? Hummm...

EN MARCHA

Algunos alcaldes del interior del país mostraron su incomodidad con el presidente Martín Vizcarra . Adelantaron que si no son escuchados harán una marcha de sacrificio a Lima. La que se viene, señores...



OPERACIONES

Este dato es para tener en cuenta: en el 2017, el Perú acumuló más de 11 mil reportes de operaciones sospechosas de incurrir en lavado de activos. A ponerse moscas, ya están advertidos...

CHASCARRILLO

En redes vienen difundiendo el siguiente chascarrillo: “Con tantos candidatos con antecedentes, las elecciones de octubre no deber ser organizadas por la ONPE , sino por el INPE ”. No vale picarse...



JOSÉ LUNA

De Ripley. Según la revista Caretas, José Luna , líder de Podemos Perú, le compró una casa a Iván Noguera, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM ) que lo investiga. ¡Pero el inmueble no figura en registros públicos como suyo! Qué feo...

