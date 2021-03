Durante 43 años ininterrumpidos, Julio Mario Valencia se encarga de escenificar el Vía Crucis de Jesús por Semana Santa, y este año pandémico busca que no sea la excepción. Pero lo que pocos conocen es que el popular ‘Cristo Cholo’ se encuentra postulando al Congreso con el número 33 por el partido Runa.

¿Hace cuánto tiempo caracteriza a Cristo?

Ya son 43 años ininterrumpidos. El año pasado lo hice virtualmente, pero ahora estoy esperando la aprobación del Ministerio de Cultura para realizar la presentación en el Teatro Nacional. Tengo fe de que se podrá lograr.

¿Por qué cree que es importante realizar la puesta en escena?

Estamos viviendo una situación muy triste por la pandemia y, si bien las vacunas son importantes, también lo es la oración. Por eso, espero que se pueda autorizar para unirnos juntos y pedirle al Señor que calme su ira.

Lleva 43 años ininterrumpidos de escenificar el Vía Crucis. (FOTO: ALAN RAMÍREZ)

Usted tuvo un fuerte accidente al caer de un quinto piso. ¿Se siente con fuerzas para la escenificación?

El médico que me atendió me dijo: “El Señor puso sus manos para sostener tu caída”. Es que muy pocos ‘la cuentan’ cuando caen de un piso tan alto. Pero Dios lo hizo porque aún tengo una misión por cumplir.

"Dios, calma tu ira". (FOTO: ALAN RAMÍREZ)

¿Cuál cree que es esa misión?

Llegar al Congreso de la República para ayudar a los más necesitados.

¿Antes le habían hecho alguna propuesta?

Sí. Varios partidos se han comunicado conmigo, pero sabía que no era el momento. Hasta que el candidato a la presidencia por el partido Runa, Ciro Gálvez, me llamó y me pidió ser parte de su lista congresal.

Está postulando al Congreso con partido RUNA. (FOTO: ALAN RAMÍREZ)

¿Aceptó a la primera?

No. Primero realicé un par de llamadas para saber si lo que hacía era correcto, porque nunca he mezclado las cosas sagradas con la política.

¿A quién llamó?

Llamé a un integrante del Arzobispado y me dijo que no había problema. Que era mi gran oportunidad para apoyar.

Postula con el número 33, que para él es un número bendito. (FOTO: ALAN RAMÍREZ)

¿Usted eligió el número 33?

No. Yo no lo elegí. Me lo dieron las personas encargadas y eso para mí fue una señal porque el 33 es un número bendito.

¿Por qué quiere llegar al Congreso?

Quiero levantar la bandera de la paz, del perdón y la reconciliación. Trabajar por todos los necesitados para que se puedan vacunar gratuitamente, para tener una universidad en los conos del país, pero también en el cerro San Cristóbal.

¿Es consciente de que la política en nuestro país está muy mal vista y que siempre hay enfrentamientos? ¿Se siente preparado?

Claro que sí. Tengo las fuerzas necesarias para luchar por el pueblo peruano y hacer que todos nos unamos.

Su principal propuesta es construir una universidad en el cerro San Cristobal. (FOTO: ALAN RAMÍREZ)

Y si no consigue una curul, ¿volverá a postular?

No lo sé. Ya será lo que Dios tenga preparado para mí, pero yo tengo toda la fe de que saldremos adelante.

Señor Mario, y cuando no está preparándose para la escenificación de Cristo, ¿a qué se dedica?

Soy transportista de combustible, pero también soy entrenador de fútbol, director de teatro y acudo a muchos lugares que me invitan para hacer oración.

Julio Mario Valencia. (FOTO: ALAN RAMÍREZ)

¿Algún mensaje especial?

Este 11 de abril a votar por el número 33 a la lista congresal del partido Runa. Se lo ruego a todos esos fieles peruanos que por años me han acompañado en el Vía Crucis.

