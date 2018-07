Junín: Rescatan a española secuestrada por 'gurú sexual' peruano que la drogaba con ayahuasca para tener relaciones

Tras varios meses de estar en cautiverio, secuestrada y al parecer drogada por un supuesto "gurú sexual" peruano , la joven española Patricia Aguilar fue rescatada en una inóspita vivienda en San Martín de Pangoa, en Junín . a unos 500 kilómetros del lugar donde la vieron por última vez.



La muchacha de 19 años fue hallada cuidando a su hija y a los otros niños que Felix Steven Manrique había tenido con otras mujeres a las que convencía por Facebook de vivir con él y formar juntos una 'secta de salvación'.

El padre de Patricia Aguilar buscaba intensamente a su hija, quien abandonó Alicante, España , desde que cumplió la mayoría de edad y vino al Perú convencida por Felix Steven Manrique para iniciar juntos una nueva vida y viajar por el Perú .

Patricia Aguilar había conocido a este " gurú sexual " a través de redes sociales cuando tenía 16 años. Incluso, desde España , la joven le enviaba dinero constantemente, tal como denunció una de las excuñadas de este sujeto que también se llevó a su hermana y sus sobrinos.

El padre de Patricia Aguilar tras no saber nada de su hija empezó a buscarla en nuestro país desde enero de 2017. Incluso, sostuvo que cada vez que ella hablaba con ellos le pedían que no la buscaran que ella estaba muy bien junto a su pareja. No sabían que tenía una niña.

LA HALLARON CUIDANDO A NIÑOS



Tras la intensa búsqueda, la policía peruana halló a Félix Steven Manrique y a Patricia Aguilar en una vivienda en San Martín de Pangoa. La familia de española logró que un juez abriera investigación contra este ' gurú sexual ' que había captado también a otras mujeres vía Internet y con las que, además, tenía otros hijos que la joven cuidaba junto a su pequeña hija.

Además de la denuncia de desaparición de Patricia Aguilar, otras familias también habían denunciado la desaparición de varias mujeres que se fueron a vivir con él y de las que no se sabía nada.



GURÚ SEXUAL CAPTABA MUJERES POR INTERNET



Felix Steven Manrique , a raíz de la denuncia de la desaparición de la joven española Patricia Aguilar, estuvo en la mira de la policía peruana. Los investigadores le realizaron un intenso seguimiento y descubrieron la manera en la que operaba para captar a mujeres menores de edad para que se vayan a vivir con él con la promesa de cambiar sus vidas porque "era un mandato apocalíptico que su dios le había encomendado".

A Felix Steven Manrique lo habían expulsado de varias iglesias por incumplir, estafar y utilizar el nombre de esas instituciones para beneficio propio, pero él seguía captando a jóvenes inocentes a través de las redes sociales y les prometía una nueva vida a cambio que tengan relaciones con él

Patricia Aguilar con Manrique el Chile. Patricia Aguilar con Manrique el Chile.

La familia de Patricia Aguilar desconocía desde junio el paradero de joven. Anteriormente se la había visto con signos de ir “dopada” y en mal estado, porque Felix Steven Manrique obligaba a las mujeres que estaban con él a tomar una sustancia alucinógena llamada ayahuasca .

