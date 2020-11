Tras haber sido humillado y denigrado por Guillermo Miranda; el repartidor venezolano de Rappi Junior Ramírez no solo recibió muestras de respaldo y solidaridad. La empresa privada y figuras como Brunella Horna y Laura Huarcayo lo apoyaron para que terminé de pagar las cuotas de su motocicleta y también para iniciar un negocio propio.

En esta ocasión Sarita Torres, la llamada ‘la faraona chelera’, y Suca Laguna, de Importaciones Suca Perú; le enviaron una suma de dinero para que termine de pagar las últimas seis cuotas de la motocicleta, que le sirve como única herramienta de trabajo. Todo con la gestión del popular programa En Boca de Todos, que entrevistó en exclusiva al repartidor.

“Me siento aliviado, ya es un gasto menos y a seguir trabajando para seguir progresando”, afirmó el ciudadano venezolano, cuyo agravió ha causado gran indignación en sus redes sociales.

Pero las muestras de apoyo no solo quedaron ahí. Figuras del espectáculo como Brunella Horna, Laura Huarcayo y el doctor Rony de Souza le enviaron otro donativo para que pueda iniciar un negocio propio.

JUNIOR RAMÍREZ: “NO A LA VIOLENCIA, NI A LA XENOFOBIA”

“Es algo que no me esperaba, aunque no lo crean estoy emocionado. Créanme que mi familia va estar muy agradecida”, dijo el ciudadano venezolano.

“Primero que todo sean extranjeros, sean de Venezuela, Perú o cualquier país, no hay que dejarnos llevar por la xenofobia, no debemos agredir, no debemos ofender al prójimo, ya que todos somos iguales, todos somos hermanos. No hay que ir a los golpes, cero violencia, cero discriminación, cero xenofobia”, fue el mensaje final de Ramírez.

Junior Ramírez recibió donativo para pagar su motocicleta. (En Boca de Todos/ América)

Sujeto insulta e intenta golpear a un repartidor venezolano TROME (Video: Twitter)

