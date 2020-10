CUATRO MESES SIN STEPHAN. El joven, también conocido como Edgard por sus amigos, fue internado el 27 de junio. Cinco días después tuvo un paro respiratorio y, como consecuencia de ello, permanece en estado vegetativo desde entonces.

En medio de la zozobra, los padres de Edgard no encuentran tranquilidad, pues ignoran cuál es la situación de su hijo así como las razones por las que se encuentra en esta condición. En conversación con este diario afirman que los representantes de la clínica les ocultan información.

Durante el plantón que hicieron tras 120 días sin poder ver a su hijo, Edgard Sánchez utilizó un megáfono para preguntarle a los representantes del centro médico qué esconden. Las personas que lo acompañaron gritaron “negligencia”.

“Él entró lúcido, con todas sus capacidades”. Así lo indica la señora Ávila, mamá de Stephan, quien trabaja como enfermera en la misma Clínica San Felipe. “Durante 20 años me puse la camiseta de la institución, no entiendo por qué ahora se están comportando así”.

Cuando la señora hace mención a que se puso la camiseta no exagera. Ella expuso su vida y su salud al trabajar en el pabellón que la clínica privada inauguró para atender casos de Coronavirus. Es así como llevó la enfermedad a su casa. Ella dio positivo el 15 de junio y su hijo dos semanas después.

La incomprensible y tormentosa situación por la que atraviesan los padres de Stephan también ha tenido un impacto negativo en sus vidas, así como en su salud física y mental. La señora Ávila ha tenido que ir al psiquiatra y recibir pastillas para dormir por primera vez en 51 años. Mientras, el señor Sánchez ha tenido que pedir licencia en su trabajo para poder presentar denuncias contra los representantes legales de la Clínica San Felipe, quienes se negaron a entregar la historia clínica de Stephan. Fue solo tras la insistencia de los padres que entregaron un documento con fechas incompletas y también con la información de otro paciente.

La mamá de Stephan lo único que desea es ver a su hijo. “Quiero estar con él, no dejarlo solo, apoyarlo y darle todo mi cariñito, todo mi amor (...) Tengo conocimiento de enfermería para sacarlo adelante, que no se sienta abandonado, que no se sienta que le hemos dejado sino que estamos con él, es lo que quiero y que se haga la justicia de que digan la verdad”.

A diferencia de las evasivas y dilaciones con las que responden en torno al estado de salud de Stephan, los representantes legales de la clínica han sido diligentes en comunicarle a los señores Sánchez y Ávila que mantienen una deuda pendiente con la clínica por gastos de hospitalización. A la fecha, el monto asciende a 216.000 soles.

LA CLINICA SAN FELIPE DE JESUS MARIA SON INDOLENTES ANTE EL DOLOR DE LOS PADRES, FAMILIARES Y AMIGOS DE EDGAR STEPHAN... Publicado por Justicia para Stephan en Sábado, 24 de octubre de 2020