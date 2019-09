Karina Beteta tras su 'confuso' discurso: "Estoy convencida de que los alumnos sí entendieron"

Luego de brindar un confuso discurso a unos estudiantes , vicepresidenta del Congreso de la República, Karina Beteta, rompió su silenció y precisó que se siente 'convencida' de que los escolares que la escucharon 'entendieron' el mensaje perfectamente, a diferencia de los que la criticaron en redes sociales.

"Estoy plenamente convencida de que los escolares entendieron (lo que dije)", aseguró a Canal N la también congresista de Fuerza Popular, quien además señaló que la critican por ser fujimorista.

"Me han escrito personas manifestándome su respaldo, solidaridad, ya que por cualquier expresión que podamos tener, si es un congresista fujimorista van a querer desnaturalizar, desvirtuar y hacer 'bullying'", añadió.

Como se recuerda, Karina Beteta se convirtió en tendencia en Twitter al viralizarse un confuso discurso que dio a un grupo de escolares en el 'Taller de Formación Parlamentaria', organizado por la Oficina de Participación Ciudadana del Parlamento.

"Con la información que ustedes puedan manejar, no seremos de alguna manera, quizás, eh, con argumentos personalizados en los que quieren o creen que tener la razón no los podrán llevar en una línea que no sea la correcta", fue lo que trató de explicar la congresista.