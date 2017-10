Karina Beteta y los insólitos tuits por los que es blanco de burlas en las redes sociales [FOTOS]

La congresista fujimorista Karina Beteta ha vuelto a ser el centro de atención en Twitter, pero no precisamente, por su tino o su labor como legisladora. Y es que la abogada, asidua de las redes sociales, en especial de Twitter, viene causando polémica desde hace tiempo por sus insólitos tuis y respuestas.



Esta vez, Beteta intentó comparar al terrorista Abimale Guzmán con el periodista Augusto Alvarez Rodrich de esta manera: “Abimael Guzmán insulta d "ganapanes" a jueces, AAR insulta d "ganapanes"a congresistas,¿coincidencia ideològica o coincidencia en insultos? (sic)”.



Como era de esperarse, las reacciones en Twitter no demoraron en llegar, y los usuarios criticaron duramente la lógica de Beteta. Incluso, algunos compartieron memes.



"Es en serio?? Abimael dice hola cuando saluda y usted también ¿‘coincidencia’? (sic)", "Abimael Guzmán tiene 82 años igual que mi abuelo... ¿coincidencia ideológica o coincidencia natalicia?”, son solo algunos de los comentarios que se leen en Twitter en respuesta a Beteta.



Abimael Guzmàn insulta d "ganapanes" a jueces, AAR insulta d "ganapanes"a congresistas,¿coincidencia ideològica o coincidencia en insultos? — Karina Beteta Rubin (@KarinaBeteta01) 18 de octubre de 2017

Pero este no el único tuit que provocó burlas hacia la congresista. En otro mensaje, Beteta, en un intento por corregir a una usuaria, asegura que la palabra "capish" viene del inglés. Lo cierto es que "capish" viene del italiano y significa entender o comprender: capici (es el verbo en pasado, io caspisco es en presente).



Luego, en otro intento, esta vez de ser sarcástica, le dice a Daniel Urresti que "la abreviatura de homicida es Sida". No, no es broma.

Karina Beteta y sus insólitos tuits. Karina Beteta y sus insólitos tuits. Twitter