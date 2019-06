Beteta niega haber llamado 'dama de compañía' a Salaverry y arremete contra periodistas: "Lean el diccionario"

¡No se arrepiente! Karina Beteta se negó a pedirle disculpas al presidente del Congreso, Daniel Salaverry , tras haberlo calificado como 'dama de compañía' y 'paje de compañía' de Martín Vizcarra.

"Es más que evidente que el presidente del Congreso cumple las órdenes del presidente de la República. Salen en conjunto los dos a atacar a una institución" , dijo la parlamentaria en referencia a Fuerza Popular.

Los periodistas que la abordaron en el Congreso le preguntaron si no consideraba que los fuertes calificativos que lanzó el último martes contra Salaverry también fueron ataques. "¿Es un ataque eso? Lean el diccionario", contestó Beteta.

Asimismo, dijo que es Daniel Salaverry quien debería disculparse tras supuestamente haberla atacado e insultado cuando le reclamó por no poner en agenda un proyecto de ley. "Lo que me extraña es que nadie hasta el momento exige que el presidente del Congreso se haya disculpado de la agresión de la que fui víctima por parte de él", indicó.

Luego, volvió a repetir que no profirió ningún calificativo negativo contra Daniel Salaverry. "No tengo por qué disculparme con alguien que constantemente ha dicho de 'la a a la z' de la bancada que lo ha llevado a la presidencia, que lo ha llevado al Congreso de la República", aseguró.

"Lo único que estoy haciendo es que al ataque, tengo que defenderme. Cuanto más me ataquen, tengo que defenderme. No es ningún insulto, por eso les pido que ustedes lean qué significa paje", agregó Karina Beteta al mismo tiempo que negó haber llamado a Salaverry 'dama de compañía'. "No sé al final de cuentas qué es lo que va diferenciar", dijo al sentirse abordada por la prensa.