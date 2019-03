Karina Beteta reta a Daniel Salaverry tras denuncia por maltrato a la mujer: "Que se someta al polígrafo"

Karina Beteta está indignada. La parlamentaria de Fuerza Popular se presentó esta mañana en el programa de Milagros Leiva para hablar sobre su más reciente denuncia contra Daniel Salaverry , a quien acusó de insultarla.

"Cómo es posible que él, un maltratador de mujeres, quiera abanderar la lucha de defender a las mujeres. ¿Cómo es posible? Primero debería pedir disculpas", dijo una furiosa Karina Beteta.

"Él ha tenido la oportunidad en el Pleno Mujer, de salir y decir 'pido disculpas a todas las mujeres que voluntaria o involuntariamente pude haber ofendido o pude haber lastimado'. Pero no lo hizo, su soberbia no lo va permitir" , agregó Karina Beteta.

En ese sentido, la congresista dijo que esperaba que Daniel Salaverry le pidiera disculpas tras su denuncia, aunque el presidente del Congreso negó la acusación en su contra. "Entonces que se someta al polígrafo. Lo reto. Si para las doble moral de las defensoras de mujeres no es suficiente mi denuncia, entonces yo lo reto a que se someta al polígrafo", lanzó.

Asimismo, la parlamentaria acusó a Daniel Salaverry de maltratar constantemente a sus colegas de bancada Rosa Bartra, Alejandra Aramayo y Luz Salgado. "No me han autorizado otras colegas que el día de ayer se me acercado y me dijeron 'me parece correcto porque yo también me defendí de ese señor", indicó.

Finalmente, Karina Beteta arremetió contra la Ministra de la Mujer. "Me molesta lo que dijo porque eso nos da el mensaje que desde el Ejecutivo, no habría ninguna defensa para todas las mujeres, sin importar la religión, la condición social o su ideología", aseguró.