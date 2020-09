La ola delincuencial crece en el país y nadie está a salvo. La periodista Karina Borrero, conductora de ‘América Noticias’, vivió momentos de terror cuando tres delincuentes la emboscaron en la Vía Expresa de madrugada para robarle, mientras se dirigía al canal.

“Nosotros entramos al canal como a las 4 de la mañana y viniendo para acá, por la Vía Expresa, subo por la avenida Iquitos y casi me atracan tres ‘choros’... Ellos habían bloqueado la calle para cuando yo llegue ahí, ellos tratan de entrar al carro”, contó en un video que colgó en Instagram.

Borrero añadió que se vio presa del miedo y no supo qué hacer, por lo que llamó por teléfono a su compañero de labores, Federico Salazar, a quien había visto por el lugar.

“Entonces lo llamo y le digo que me meteré en contra porque no sabía qué más hacer. Le pedí que se quedara conmigo porque me moría de miedo de que me pase algo”, añadió.

‘En cuestión de segundos’

En conversación con Trome, la conductora del espacio noticioso contó que fue ‘terrible’ lo que vivió. “Lamentablemente es una situación que vemos muy a menudo. Esta vez me dio mucho miedo porque la única salida que tenía, si quería desviarme, era una calle muy angosta y desolada”, expresó. “Por eso decidí salir en retro y luego dar una vuelta en contra. Todo fue en cuestión de segundos”, acotó.

En las últimas semanas, con el levantamiento de las restricciones por la pandemia, se empezaron a incrementar los robos, asaltos y homicidios.

El general en retiro de la Policía, Remigio Hernani, dijo en entrevista con Trome que “la delincuencia también se ha reinventado. Ahora son más violentos al asaltar y es de esperar un incremento de la criminalidad por la falta de trabajo”.

