Karina Calmet: Lucho Cáceres critica posible candidatura de actriz con contundente mensaje [VIDEO y FOTOS]

Pelea de actores. Karina Calmet protagonizó una vergonzosa pelea en redes sociales con un usuario que comparó su posible candidatura con la de la exvedette Susy Díaz. La actriz fue duramente criticada por insultar y amenazar a joven en Twitter.



Uno de sus críticos es Lucho Cáceres, quien considera que Karina Calmet es el jale de "la política prepotente, bruta y achorada". El actor publicó un mensaje en su cuenta de Facebook contra los deseos políticos de la actriz.



"“Soy tan dama como faite” respondió. Y no va che, con esas teachers, claro peeee causa, apunta la placa.

He aquí el flamante y refinado jale de la política prepotente, bruta y achorada. La miasma aumenta sus filas", escribió Lucho Cáceres en su cuenta de Facebook. La publicación se viralizó en la mencionada red social.



Lucho Cáceres acompañó su publicación con una foto donde aparecen juntas y sonrientes la actriz, la lideresa Keiko Fujimori, la excongresista Martha Chávez y la legisladora Luz Salgado. Como se sabe, Karina Calmet ha mostrado en más de una ocasión su simpatía por el partido que lidera Keiko.



Como se recuerda, Karina Calmet fue criticada por referirse de este modo a un usuario que comparó su candidatura con la de Susy Díaz: "Rezaré mucho por este pobre “señor”maricon hijo de mil putas. Yo digo y hago lo que me sale del forro de los cojones.

Pd: Si se quiere hacer el gracioso so baboso, por acá no es, en mi twitter puede irse a la mierda aspirante a chistoso.

Haré todo lo posible por averiguar de ud", escribió la actriz en Twitter.

Karina Calmet