Karla Schaefer: "Sujetos que violan a niños no merecen vivir" [VIDEO]

La congresista de Fuerza Popular, Karla Schaefer, cuestionó las declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski sobre la posibilidad de aplicar la pena de muerte para violadores de niños. En diálogo con la prensa, Schaefer dijo que "parece que el señor Kuczynski vive en otro país".



"Estudios de los Estados Unidos dicen que por cada persona que se manda a la muerte por esta situación se evitan ocho violaciones más a niños", dijo Schaefer.



Como se recuerda, PPK dijo recientemente que la Constitución Política del Perú no permite aplicar la pena muerte.



"Nosotros, en nuestra Constitución, no aceptamos la pena de muerte, pero obviamente ese tipo de personas tienen que ir a un hospital psiquiátrico porque algunos de ellos son enfermos y otros tendrán que ser severamente castigados", expresó el mandatario.



"El señor Kuczynski acaso no sabe que en nuestro país es casi nula la posibilidad de atención en hospitales psiquiátricos, ni siquiera para las personas que tienen problemas de salud mental que es el 27% de la población, y que no hay atención de ningún nivel", criticó Schaefer.



La legisladora dijo que el sistema penitenciario no funciona para reinsertar a la sociedad a estos sujetos, pues tras salir de prisión vuelven a cometer el mismo delito.



"Todos son unos monstruos, especialmente cuando un padre viola a un niño. Esas personas no merecen vivir. Mucha gente católica que reza por el parque de mi casa me viene pidiendo la pena de muerte para estos monstruos", agregó.