Katy Jara se disculpa por difundir noticia falsa sobre Eyvi Ágreda: "Me dejé llevar por mis emociones" 

Se disculpa. A través de su cuenta Facebook, la conductora de TV Katy Jara se retractó por la información que difundió sobre Eyvi Ágreda. En el mensaje que ya fue eliminado, la actriz y cantante informaba sobre la muerte de la estudiante que fue quemada en un bus de Miraflores.

"Profunda tristeza y pesar. Cuántas mujeres más morirán a causa de hombres maltratadores y abusivos. Esta es la razón por la que no se debe callar cuando alguien te acosa, te molesta de más o te maltrata físicamente o psicológicamente" , escribió Katy Jara en Facebook a modo de pesar tras enterarse de la supuesta noticia.

La cantante también adjuntó algunas imágenes de un set de TV en donde aparece el titular "Joven que fue quemada en bus ya no resistió", pero toda esta imagen resultó ser manipulada. Katy Jara no corroboró la información y por ese motivo fue criticada en su cuenta Facebook.

Afortunadamente , Eyvi Ágreda continúa su proceso de recuperación favorablemente. Se sabe que la joven ha estado despierta y ha hablado con monosílabos, preguntando por su familia.

Katy Jara decidió grabar un video y escribir un extenso mensaje ofreciendo disculpas públicas a Eyvi Ágreda, su familia y amigos y a todos los usuarios en redes sociales que leyeron su publicación inicial.

"Lo compartí en mi página personal sin verificar la autenticidad de esta noticia. Le pedí mil disculpas ante todo a la joven Eivy y a su familia por este grave error. También a mis seguidores que se impactaron y sintieron mal al leer la noticia. Mil disculpas. Me dejé llevar por mis emociones y es que desde que supe sobre este caso me he sentido impactada como mujer y como madre que soy", escribió en Facebook Katy Jara.

"Lamento muchísimo este grave error. Nuevamente mil disculpas a Eivy a su familia, así mismo a mis seguidores porque también se han sentido afectados. Y al igual que muchas mujeres y peruanos, pido que Dios que se pueda hacer justicia y Eivy pueda salir airosa de esta difícil situación en la que se encuentra", finalizó Katy Jara.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.