El congresista Bienvenido Ramírez salió a defenderse tras la difusión de los ‘Kenjivideos’, en los que se ofrecen obras y otros beneficios a cambio de votar en contra de la vacancia de PPK. Allí aprovechó para arremeter contra Fuerza Popular y su lidereza, Keiko Fujimori.

En una entrevista con Milagros Leiva, Bienvenido Ramírez aseguró que Moisés Mamani, junto con otros dos congresistas de Fuerza Popular, insistieron mucho para reunirse con él. En ese sentido, dijo que lo engañaron y manipularon para sacarle las declaraciones a ‘modo de broma’.

‘Ha sido un desliz, me fui un poco de boca. Inocentemente lo hice’, dijo Bienvenido Ramírez sobre los polémicos ‘Kenjivideos’ difundidos por Moisés Mamani y los mismos que fueron la gota que derramó el vaso para la renuncia de PPK.

Bienvenido Ramírez aseguró que las imágenes difundidas por Moisés Mamani son parte de un ‘complot’ y que hay ‘actores intelectuales detrás, que son de la cúpula de Fuerza Popular’. ‘Fuerza Popular nunca aceptó que PPK le haya ganado las elecciones, nunca fue un buen perdedor, siempre fue una piedra en el zapato’.

‘Pido disculpas al pueblo peruano, a mi región de Tumbes. Si tengo que pedir perdón por estas palabras que he dicho, que no son ciertas porque ha sido en modo de fanfarroneo y el fanfarroneo no es delito’ , dijo Bienvenido Ramírez en entrevista con Milagros Leiva.

Hacia final de la conversación, cuando Milagros Leiva le pregunta a Bienvenido Ramírez qué tendría que decirle a Keiko Fujimori, el congresista contestó: ‘Estás poseída por el diablo. Yo adoro y amo a mis hermanos, nunca habría algo así para hacerle daño a mi hermano solamente por el poder’.

Bienvenido Ramirez dice que Keiko Fujimori está 'poseída por el diablo'. Video: ATV+

