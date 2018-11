Keiko Fujimori irá a la cárcel. Así lo dictaminó el juez Richard Concepción Carhuancho al sentenciarla a 36 meses de prisión preventiva por integrar una presunta organización criminal al interior de Fuerza Popular y por el caso de lavado de activos Cocteles.



Tras la noticia de la detención de Keiko Fujimori, su esposo,Mark Vito , se mostró muy consternado y calificó la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho de arbitraria e inhumana. Asimismo, aseguró que todo el proceso ha sido muy difícil para su familia.



Según dijo Mark Vito en entrevista con Milagros Leiva, luego de sentarse con sus hijas a comunicarles que se revocó el indulto humanitario concedido a su abuelo y que tan solo un día después tuvo que volver a decirles que su madre estaba detenida; ahora tendrá nuevamente que informarles sobre la prisión preventiva de Keiko Fujimori. "No es nada fácil" , dijo con lágrimas en los ojos y voz entrecordada.



"Antes de que se fuera Keiko Fujimori me pidió un favor. 'Mark quiero que regreses a la casa y les des dos fuertes abrazos a nuestras dos hijas, uno de tu parte y uno de la mía", reveló Mark Vito.



"Yo fui ahí. Les miré y no sabía cómo contarles. Hasta ahora no les he contado, no sé qué decirles. Ahora después de este programa necesito regresar ahí. Nadie te prepara para esto, es completamente injusto. Pueden hacernos daños a mí, a mi esposa, a su partido, pero ¿a mis hijas? imagínense", dijo el esposo de Keiko Fujimori.