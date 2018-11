Carlos Galdós nuevamente está en el centro de la polémica por sus duras declaraciones contra Keiko Fujimori, después que su abogada dijera que la lideresa de Fuerza Popular solo tiene un balde y se ducha con una jarrita, dentro del penal Santa Mónica en Chorrillos.

Como se sabe, Keiko Fujimori fue sentenciada a 36 meses de prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos. De acuerdo a su abogada, Giuliana Loza, la hija de Alberto Fujimori no tiene ningún privilegio dentro del centro de reclusión.

Esta situación fue el tema central del programa de Carlos Galdós en Radio Capital el día lunes 26 de noviembre. En el espacio de noticias, el conductor hablaba sobre las condiciones de Keiko Fujimori dentro del anexo del penal.

Sin embargo, fue un comentario de Carlos Galdós que despertó la ira de los fujimoristas, entre ellos Luz Salgado, quien lo calificó de "insano" por las fuertes palabras que tuvo contra Keiko Fujimori durante su programa de radio.

¿Qué dijo Carlos Galdós?: "Tú, que abres la ducha y te quedas 20 minutos debajo de la ducha y te enjuagas todo ¿te has puesto a pensar que Keiko con una tacita de agua, con las justas se enjuaga un pezón? Piénsalo".

Pero eso no fue todo. Carlos Galdós continuó hablando de Keiko Fujimori con una declaración aún más fuerte. Tanto así fue que su productora Carla, le puso una cara que lo interrumpió durante su discurso.

"¿No te has puesto a pensar que Keiko no tiene ni siquiera acondicionador para el vello p***co? ¿Por qué me haces los ojos así Carla? ¿No te echas acondicionador? Yo sí conozco gente que se echa acondicionador ahí, mientras que Keiko, se lava con una jarrita", declaró Carlos Galdós.

LUZ SALGADO SE MOLESTA

La congresista de Fuerza Popular y expresidenta del Congreso de la República, Luz Salgado, decidió utilizar su cuenta Twitter para arremeter contra Carlos Galdós, a quien consideró 'insano' por las duras palabras contra Keiko Fujimori.

"Expresiones de Galdós merecen el rechazo de todas las personas de bien. Los odios políticos están llevando a este clima de violencia que permite a estos insanos aprovechar del libertinaje de expresión para insultar sin ningún reparo. ¿Y los que dicen luchar contra la violencia? ", declaró Luz Salgado.

SE DISCULPA

Después de todos los comentarios que recibió por sus declaraciones en radio Capital, Carlos Galdós ofreció disculpas públicas por las palabras referidas a Keiko Fujimori. El conductor escribió:

"Reconozco mi exceso con Keiko Fujimori ayer en mi programa de radio. Me disculpo como corresponde de manera sincera y avergonzado. Lo mismo con mis oyentes", puso Carlos Galdós en Twitter.