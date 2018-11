Cuando Carlos Galdós se acercó a las instalaciones de ATV para ser entrevistado por Beto Ortiz en 'Beto a Saber' por las polémicas declaraciones sobre Keiko Fujimori que generó polémica en redes y por el que tuvo que disculparse, el conductor radial fue recibido a 'huevazos' por unos manifestantes al exterior del canal.

En su programa de Radio Capital, Carlos Galdós habló sobre las condiciones carcelarias de Keiko Fujimori luego que la abogada de la lideresa de Fuerza Popular indicara que se baña con una jarrita en Santa Mónica.

"Tú, que abres la ducha y te quedas 20 minutos debajo de la ducha y te enjuagas todo ¿te has puesto a pensar que Keiko con una tacita de agua, con las justas se enjuaga un pezón? Piénsalo", inició Carlos Galdós en su programa de Radio Capital el último lunes 26 de noviembre. Pero no todo quedó allí, pues el también columnista continuó.

Carlos Galdós

"¿No te has puesto a pensar que Keiko no tiene ni siquiera acondicionador para el vello p***co? ¿Por qué me haces los ojos así Carla? ¿No te echas acondicionador? Yo sí conozco gente que se echa acondicionador ahí, mientras que Keiko, se lava con una jarrita", dijo Carlos Galdós, lo que generó la molestia de los fujimoristas, como la congresista Luz Salgado.

Después de todos los comentarios que recibió por sus declaraciones en Radio Capital, Carlos Galdós ofreció disculpas públicas por las palabras referidas a Keiko Fujimori.



"Reconozco mi exceso con Keiko Fujimori ayer en mi programa de radio. Me disculpo como corresponde de manera sincera y avergonzado. Lo mismo con mis oyentes", escribió Carlos Galdós en Twitter.



En 'Beto a Saber' no indicaron si los manifestantes tenían alguna filiación política, pues solo aparecieron con carteles y huevos (para tirarle a Carlos Galdós), pero sin ninguna presentación de un partido político.