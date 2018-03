Keiko Fujimori sobre Martín Vizcarra: "Puede hacer un mejor trabajo que el presidente actual" [EXCLUSIVO]

Es la presidenta de Fuerza Popular, el partido más numeroso de la oposición. Ayer, sábado en la mañana, Keiko Fujimori nos recibió con olor a pueblo en San Juan de Lurigancho. Estaba festejando el cumpleaños número ocho de su organización. Una multitud de medios la esperaban, pero Trome conversó a solas con ella. Luego de 20 meses, habló en exclusiva para un medio escrito.



Señora Fujimori, usted ¿le agradece al presidente Kuczynski que haya indultado a su padre?

Por supuesto, mi familia y yo tenemos una profunda gratitud porque mi padre finalmente está en libertad.



¿Cuál sería su posición si la Corte Interamericana dice que el indulto es nulo?

Yo prefiero no adelantar posiciones ni hacer ninguna especulación. Yo espero que la corte se pronuncie, esa fue decisión del presidente de la República.



Se lo pregunto porque algunos analistas comentan que su hermano Kenji y su propio padre van a tratar de impedir que se dé la vacancia presidencial, ¿qué tiene que decir?

No tengo nada que especular, porque no conozco de esas intenciones.

Kenji fue claro cuando renunció a Fuerza Popular. Según él ,fue porque se perdió autoridad moral. ¿Qué opina?

Yo creo que el comportamiento de Kenji, de insultar a sus compañeros, de maltratar al partido Fuerza Popular, demostró una conducta que se veía venir, este tipo de actitud y esta renuncia... Que él se vaya donde PPK a hacer política a su lado, la verdad que me sorprende, pero le deseo suerte.



¿Cómo está su relación con Kenji actualmente? ¿Se hablan?

Hace muchos meses que no lo vemos. Durante años almorzamos con mi padre y cenamos con mi madre, pero desde hace varios meses Kenji no participa de estas reuniones.



‘VENGANZA’

Mercedes Aráoz ha dicho que Fuerza Popular está actuando por revancha y venganza porque perdió la elección, ¿qué opina?

Eso es absolutamente falso. Hemos venido trabajando desde Fuerza Popular de manera constructiva y así lo demuestran todas las votaciones en el Congreso de la República, en las que se les ha dado voto de confianza a dos gabinetes, dos leyes de presupuesto, revisión de facultades, la Ley de la Reconstrucción con Cambios y esta última ley para sacar adelante la industria de la construcción, solo por señalar algunos ejemplos.



¿No teme que en este nuevo pedido de vacancia más congresistas de Fuerza Popular se pasen a los llamados ‘Avengers’ que lidera su hermano?

La decisión sobre la vacancia, dentro de Fuerza Popular, aún no se ha tomado. Se ha aprobado que algunos congresistas firmen la moción y que se admita, pero el tema de fondo se decidirá después de que el presidente vaya a la Comisión Lava Jato.



La reciente encuesta de Datum ha revelado que usted tiene 70% de desaprobación. ¿No cree que la ciudadanía los desaprueba por su accionar en el Congreso?

La verdad que después de todo el cargamontón mediático, me sorprende todavía estar viva en las encuestas (risas), lo cual me permite agradecer a la población que sigue confiando en nosotros.

Siempre resaltó la gobernabilidad del país, ¿este nuevo pedido de vacancia no va a llevar al Perú al caos?

El presidente de la República se tiene que dar cuenta de que él se ha convertido en el primer obstáculo del desarrollo del crecimiento del Perú. La decisión de la vacancia es una decisión del Congreso de la República. Yo lo que le pido al Presidente es que renuncie.



‘GOLPE DE ESTADO’

Estos últimos cambios en la Constitución e incluso el nuevo pedido de vacancia están siendo considerados como un ‘golpe de Estado al orden democrático’, ¿le preocupa quedar ante la ciudadanía como golpista?

La decisión de la vacancia está claramente establecida en la Constitución y me permito señalar que Fuerza Popular será absolutamente escrupuloso del respeto del orden constitucional. ¿Esto qué significa? Que si el Presidente sale, por renuncia o por vacancia, a quien le corresponde asumir esta responsabilidad es al señor Vizcarra.



PPK ha reiterado que no va a renunciar y pide que lo dejen trabajar, ¿qué tiene que decirle?

Creo que el Presidente está en un estado de negación. El Perú necesita crecer, prender sus motores. Necesitamos que nuevamente haya una persona con liderazgo, que viaje, que conozca, y él no lo está haciendo.



¿Está enterada de que se habría llegado a un ‘entendimiento’ con Martín Vizcarra para que asuma el poder?

Eso es falso. La última vez que yo he conversado con el señor Vizcarra ha sido varios meses atrás, en Palacio de Gobierno, en la cita cumbre, donde estaba el propio Presidente de la República.



PPK ha hablado de ‘traidores’ y todo apunta a que se refiere a Vizcarra, ¿si él lo sucede en la presidencia se convertiría en un ‘traidor’?

El señor Vizcarra le debe lealtad primero al Perú, aunque eso le moleste al señor Kuczynski.

Usted es la lideresa del principal partido político del Perú en este momento, a su criterio, ¿cuál es la gran debilidad de este gobierno?

El tema de la seguridad y el no haber hecho nada con referencia a la lucha contra la corrupción.



YOSHIYAMA

Declaró que no cree que Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya hayan recibido dinero de ODEBRECHT, ¿por qué Jorge Barata tendría que mentir?

En el caso, permítame precisar, de la declaración de Barata, él ha señalado, con respecto a mi persona, que nunca he solicitado, que jamás me han entregado y que jamás ha conversado sobre financiamiento económico conmigo. Es más, señaló que yo era una persona fría y distante, y que nunca hemos interactuado. Con referencia a Jaime Yoshiyama y a todas las demás personas que menciona el señor Barata, ellos gozan del principio de inocencia y tendrá que demostrarse si es que es verdad o no. Yo les creo al señor Yoshiyama y al señor Bedoya.



Es un millón de dólares lo que habría recibido Yoshiyama. Él era una persona muy cercana a usted y eso la compromete judicialmente, ¿qué tiene que decirle al país?

Con referencia a los temas judiciales, ha quedado bien claro que el señor Odebrecht no me conoce y que el señor Barata ha señalado que nunca ha conversado ni que yo he recibido dinero alguno; por lo tanto, espero que mi investigación se archive.



¿Cree que la Fiscalía está actuando bien en el caso de Fuerza Popular? ¿Confía en el trabajo del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez?

Vemos a una Fiscalía que está actuando de manera selectiva, porque hay otros partidos políticos, por ejemplo el del señor Toledo, tan cuestionado, a los que nunca se ha hecho un allanamiento; al partido nacionalista, que tenemos a sus líderes en prisión, tampoco se le ha hecho un allanamiento. En la declaración del señor Barata se han mencionado varios nombres, ¿por qué solo se allana las casas de Yoshiyama y de Bedoya? Lo que pido es que haya equidad y la misma celeridad en las investigaciones a todos los partidos políticos.



Pasado el tiempo y luego de haber perdido dos elecciones, ¿cuál es su autocrítica? ¿Diría que el antifujimorismo que existe en el país fue clave en ambas derrotas electorales?

Conforme pase el tiempo, el antifujimorismo ha ido bajando y continuará en ese rumbo. Aspiro a que el tiempo y la historia nos permitan tener una mirada más objetiva de lo ocurrido, pero sobre todo ir construyendo un Perú reconciliado.

¿Ha pensado en un escenario donde compita en una elección con su hermano? ¿Lo ve presidenciable?

(Risas) Fuerza Popular va a participar en las próximas elecciones, más allá de lo que decida Kenji, ja, ja, ja.



¿Lo ve presidenciable o no?

Esa no es una decisión que dependa de mí.



JOAQUÍN RAMÍREZ

A mucha gente le llama la atención su cercanía con un personaje como Joaquín Ramírez, quien es investigado por lavado de activos, ¿por qué pone las manos al fuego por él?

Yo no pongo las manos al fuego por nadie. En el caso del señor Ramírez, él está enfrentando y colaborando en una investigación desde hace muchos años. Me pronunciaré cuando la justicia determine su posición con referencia a estas investigaciones.



¿Mintió el piloto Jesús Vásquez cuando manifestó que Ramírez le dijo que Keiko le dio 15 millones para lavar?

Por supuesto, todo esto ha sido parte de un psicosocial que fue utilizado en una campaña electoral. La DEA inmediatamente, cosa que nunca hace, sacó un comunicado diciendo que yo no he sido ni estaba siendo investigada por esa institución.



¿Por qué decían que estaba ‘secuestrada’ por Pier Figari y Ana Vega?

Siempre buscan maneras de atacarme. Yo a Ana Vega y a Pier Figari, que son miembros fundadores de nuestro partido, les tengo una profunda gratitud y son ellos, además de muchas otras personas, quienes han colaborado para construir este gran partido y esta gran organización.



Tras el ‘terremoto’ de las declaraciones de Barata, han surgido los nombre de Julio Guzmán y Alfredo Barnecehea como limpios del caso ODEBRECHT, ¿qué piensa de ellos?

Al señor Guzmán no lo conozco y del señor Barnechea tengo una buena impresión. Ojalá que se anime a seguir en política.

Julio Guzmán me dijo hace unos domingos: ‘Los dinosaurios (políticos tradicionales) están agonizando. Están estirando la pata’, ¿qué tiene que decir?

Hay políticos tradicionales que, efectivamente, están desconectados de la política y de nuestro país, pero los que aspiramos a seguir trabajando por la construcción de un mejor Perú tenemos, primero, que trabajar en partidos institucionales, en partidos que conozcan la realidad y que estén articulados siempre con ese Perú profundo.



TOLEDO

¿Ollanta y Nadine están merecidamente en la cárcel?

Respeto la decisión del sistema de administración de justicia, pero también señalo que me parece, como mamá, una situación difícil por la que esta familia está atravesando.



¿Qué comentario le merece la situación de Toledo en Estados Unidos?

Él está siendo protegido por altas esferas del poder.



¿Exactamente por quién?

Bueno, por lo pronto vemos que el Ministerio Público recién después de tantos años ha presentado el pedido de extradición. Acá hay intereses de algunas personas de no querer traerlo.



Alan García reitera que a otros presidentes los coimearon y a él no, ¿le cree?

Eso lo dictaminará la justicia.



¿Qué opina sobre el aumento de la inseguridad ciudadana y el sicariato en el país?

Cuando tenemos un Presidente débil, la delincuencia sigue avanzando.



Todo parece indicar que Martín Vizcarra va a asumir la Presidencia, ¿cómo ve el futuro del Perú a mediano plazo?

Considero que Martín Vizcarra es un peruano que conoce el Perú provinciano, el Perú profundo. Es un hombre con experiencia política. Creo que puede hacer un mejor trabajo que el Presidente actual.

Se ha referido ahora en buenos términos a Martín, pero antes fue muy crítica con él, ¿por qué cambió de parecer?

Los críticos fueron los políticos en el Congreso de la República. Ahora es importante señalar que la investigación que el señor Vizcarra tenía, con referencia al proyecto Chinchero, ha sido archivada.



Se comenta que Fuerza Popular y el Apra están haciendo todas estas movidas políticas porque usted y Alan García temen que les vaya a pasar algo en el Poder Judicial, ¿es cierto?

No, eso es absolutamente falso y con referencia, por ejemplo, a la Comisión Lava Jato, esa es una comisión que tiene siete miembros de los cuales Fuerza Popular tiene solamente dos. No hay ninguna mayoría, es una comisión absolutamente multipartidaria.



Fuerza Popular ha cumplido 8 años, ¿qué mensaje le da a sus seguidores?

Primero, mi gratitud por los años de esfuerzo y de trabajo en los que voluntarios, militantes y simpatizantes han venido trabajando y construyendo un partido. Para nosotros, la lealtad, la disciplina y mantener la unidad son aspectos fundamentales. Este año tenemos un reto, que es participar activamente en las elecciones municipales y regionales.



Nos da la primicia, ¿tienen candidato para la alcaldía de Lima?, ¿quién será?

¿Vamos a participar en Lima? Sí. Tendremos un candidato joven, con experiencia. Le puedo decir que es hombre, carismático. ¿Más detalles? Se los daré más adelante.

Sé que usted practica triatlón (nada, corre y bicicletea consecutivamente). Bajó 9 kilos. Fue luego de la última campaña. ¿La ayudó para salir de la tristeza de no haber ganado la elección?

Pese a las especulaciones que decían que Keiko estaba picona o deprimida, eso es absolutamente falso. Yo lo que tengo es una profunda gratitud por los más de 8 millones de peruanos que confiaron en mí en la última elección. Ahora, el deporte me ayuda a estar siempre con los ánimos tranquilos, me ha permitido recuperar la salud y es un espacio no político que disfruto mucho.



¿Cómo está la relación con su esposo Mark?

Excelente. Este año cumplimos 14 años de casados, con dos hijas saludables que van creciendo, a las que obviamente tenemos que guiar y ayudarlas en sus tareas, en sus quehaceres. La verdad que disfruto mucho mi rol de mamá y de esposa.



Gracias, señora Fujimori, y que por encima de todo siempre reine el progreso del Perú.

Así es y sigamos construyendo patria. Aspiramos a que nuestro país salga adelante. Que este frenazo que le ha metido el presidente de la República, con su gabinete de lujos, no de lujo, pueda dar un paso al costado y que se dé el espacio para que nuevamente el Perú salga adelante.



