POR: OSCAR TORRES

Keiko Fujimori conversó con Trome a solo pocos días de las Elecciones generales de Perú de 2021 y se pronunció sobre los candidatos Verónika Mendoza, Pedro Castillo y Rafael López Aliaga. La lideresa del fujimorismo confía en pasar a la segunda vuelta y no quiere defraudar a los peruanos que la apoyen con su voto.

Keiko, tú has hablado de los peligros para el país de la extrema izquierda. ¿Qué pasaría en el Perú si llega a gobernar Verónika Mendoza o Pedro Castillo?

Mendoza o Castillo serían un coche bomba para la estabilidad del país. Los últimos treinta años de desarrollo explotarían en mil pedazos. Un golpe mortal a miles de emprendedores que han logrado salir adelante. La izquierda es enemiga del crecimiento.

En el otro extremo tenemos a López Aliaga...

López Aliaga tiene un serio problema personal. No controla sus emociones, es violento y muy agresivo. Cuando no está insultando, no puede articular ni una sola idea coherente, como lo vimos en el debate. Yo dije que estaba ‘rayadazo’, pero creo que me quedé corta. Después de sus ataques a mujeres, creo que es un salvaje.

Tú estás insistiendo en el tema de ‘Perú abierto’, sin cuarentenas, que la gente salga a trabajar. ¿No temes que la situación se ponga peor?

La situación hoy ya no puede ser peor. La gente se muere de Covid y también de hambre por la falta de trabajo. Los peruanos que han perdido su chamba están en las calles recurseándose y contagiándose. Un Perú cerrado y desordenado es peor que uno abierto, ordenado y con nuevos protocolos. Abriré el país para que todos vuelvan a trabajar. Salvaremos la vida y la economía.

Keiko Fujimori cree que Rafael López Aliaga 'es un salvaje'. (GEC)

El Perú necesita crecimiento económico, ¿cuál es tu plan para reactivar y generar empleo?

Los peruanos no necesitamos que nadie nos regale nada. Somos creativos, chambeadores y valientes. El Estado debe apoyar el emprendimiento. Impulsaré la pequeña economía facilitándole la vida a los que se generan su propia chamba. Promoveremos proyectos de inversión privada y pública para generar dos millones de puestos de trabajo.

Tú has hablado de ‘mano dura’, dime cosas concretas que harías para combatir la inseguridad ciudadana.

Mano dura para terminar con la delincuencia que ataca todos los días a los peruanos en la puerta de su casa. Que te mata por un celular. Tenemos un plan muy fuerte: Distrito seguro, con una Policía equipada, que desarrolle la investigación criminal y se integre más con el ciudadano. Mi padre terminó con el terrorismo, y yo lo haré con la delincuencia.

Muchas mujeres de los sectores populares están indecisas, ¿qué mensaje les darías?

Les digo a todas, de madre a madre, que necesitamos esa misma mano dura que ellas ponen en sus casas para sacar adelante a sus familias. Esas mujeres son mi ejemplo.

¿Confías en pasar a la segunda vuelta?

Confío en Dios, que me dio fuerzas en los momentos más difíciles lejos de mis hijas. Confío en el camino que Él me ha marcado. No voy a defraudar a los peruanos que me apoyen con su voto.

TE PUEDE INTERESAR:

Juliana Oxenford anunció que demandará a Rafael López Aliaga tras insultarla: “Va a tener que responder en tribunales”

César Acuña se solidariza con Juliana Oxenford por insultos de López Aliaga: “Es el comportamiento de un patán”

Elecciones 2021: en qué circunstancias no es obligatorio votar

‘Chibolín’ acompaña a De Soto en la víspera de su cierre de campaña: “Sirvo para un lenguaje que ustedes me puedan entender”