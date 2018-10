La audiencia de este lunes por el pedido de prisión preventiva por 36 meses para Keiko Fujimori y otros 11 implicados por presunto lavado de activos, tuvo que ser interrumpida por unos minutos debido a que el fiscal José Domingo Pérez se quedó afónico.

Este es el quinto día de audiencia y el fiscal ha asumido solo la lectura de alegatos para el pedido de prisión preventiva. Como se sabe, durante los días anteriores, las audiencias han durado entre 4 a 8 horas diarias. Y todo parece indicar que eso le pasó factura a la salud de José Domingo Pérez.

Durante la lectura, la voz del fiscal fue poco a poco apagándose. Uno de los encargados de la audiencia le pasó una botella con agua para que pudiera aclarar su garganta. Al ver esto, el juez Richard Concepción Carhuancho hizo una interrupción:

"Señor fiscal, no quería interrumpirlo pero si requiere hacer una pausa... Entiendo que usted está argumentando solo. Usted me dirá ¿requiere un tiempo? No tengo ningún problema para que usted se pueda recuperar", declaró Richard Concepción Carhuancho.

Al escuchar esto, José Domingo Pérez aceptó la oferta del juez y le pidió un momento.

En redes sociales, José Domingo Pérez recibió el apoyo de varios usuarios, quienes pidieron que el fiscal reciba apoyo de alguna forma, pues su voz ya se estaba apagando. A través de Twitter, comentaron que siga aguantando porque hacía un gran trabajo.

José Domingo Pérez se quedó sin voz

Que alguien le quite de nuevo la voz a Ariel y se la de a José Domingo Perez!!! — Joshué 🇵🇪⚽ out of context (@Joshuepv) 29 de octubre de 2018

El fiscal José Domingo Pérez.. después de estos días , la voz le pasa factura, maratónica labor de este gran fiscal.. que las vibras de las personas q quieren justicia en este país le llegue a bien.. #ContigoJoseDomingoPerezpic.twitter.com/JCXsE1Gw7i — Petter@ries (@PetterAries19) 29 de octubre de 2018

urgente//// q los médicos pongan nuevamente en forma a nuestro héroe de la democracia el fiscal José Domingo Pérez el Perú se los agradecera pic.twitter.com/PjERtOeobe — ismael machuca rico (@RicoMachuca) 29 de octubre de 2018

Nooo. Ni pensarlo, una oración por el fiscal Domingo Perez y enviémosle todas las energías positivas del mundo para él. https://t.co/AKyr55aTyi — Aida Neuman Howell (@AidaNeumanHowe4) 29 de octubre de 2018

Genki Dama para José Domingo Pérez, para que no pierda la voz. — Edson Chininin (@ChinininEdson) 29 de octubre de 2018