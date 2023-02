Juliana Oxenford mostró su escepticismo en que Keiko Fujimori no vuelva a postular a la presidencia de la República, tras las recientes declaraciones de la lideresa de Fuerza Popular en Piura. La periodista consideró que si la hija de Alberto Fujimori postulará contra Pikachu, Bob Sponja o el Kasimerito, volvería a perder.

Te va a interesar: La historia de los Añaños, la familia que dejó sus chacras por el terrorismo y hoy es sponsor del PSG

Keiko Fujimori manifestó que no postulará a las elecciones; sin embargo para Oxenford estas declaraciones se tratarían de una afirmación en caso haya un adelanto de elecciones para un periodo complementario, el mismo que sería de dos o tres años. “Ella quiere cinco años de gobierno. No es sonsa”, añadió.

“Ella no ha dicho ‘ya perdí tres veces, por una cuestión de dignidad o amor propio no voy a volver a postular’”, manifestó Juliana. “Si no le gana a nadie, ¿para qué? que no genere tantas expectativas”, agregó.

Juliana Oxenford recordó que Ollanta Humala, PPK y Pedro Castillo le ganaron a Keiko en las elecciones. “Le ganaron todos si a ella le toca postular contra Pikachu, Bob Esponja o el Ksimerito, le van a volver a ganar”, manifestó.

Keiko Fujimori anuncia que no postulará a las elecciones

Días atras, Keiko Fujimori realizó un evento en Piura en el que habló sobre la situación actual que acontece en la política peruana. Afirmó que sí está a favor de que haya un adelanto de elecciones, pero ‘no postularía, pues asegura que no se siente preparada para afrontar una campaña política’.

“ Hoy yo defiendo, creo que nuestro país merece un adelanto de elecciones para salir de esta crisis . Y teniendo toda la posibilidad de ser candidata, creo también que debo esperar”, manifestó Keiko Fujimori.

Keiko Fujimori en Piura. (Video: @jsalazar_10 / TikTok)

Más información: