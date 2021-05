POR: ÓSCAR TORRES

Está peleando duramente la intención de voto contra el candidato Pedro Castillo de Perú Libre. A horas del último debate presidencial, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, conversó a solas con Trome y da sus impresiones sobre esa recta final de la campaña.

Keiko, ¿qué les dirías a los electores que dicen ‘Fujimori nunca más’?

Que me escuchen, analicen y comparen las propuestas.

Te atacan bastante en las redes sociales. ¿Lees los comentarios?

Sí. Cuando tengo tiempo leo los positivos y los negativos porque es importante también entender no el insulto, sino la crítica constructiva, para saber cómo puedo seguir mejorando y poder seguir entendiendo cuáles son las dudas que tienen los independientes.

A una semana de las elecciones el voto de los indecisos es clave. ¿Qué les dirías para convencerlos?

Que confíen y piensen, sobre todo, en el futuro del país que queremos construir.

Los candidatos siempre tienen a una persona en campaña a la que escuchan más. En tu caso, ¿quién es?

Yo me encomiendo siempre a Dios.

¿Cuándo ha sido la última vez que has hablado con tu papá y qué consejo te ha dado?

Él me llama. No todos los días. Quizás interdiario, pero está más preocupado por mi salud, ese es el mensaje que me dio el día de mi cumpleaños.

MARIO VARGAS LLOSA

A parte del Zoom que hiciste con Mario Vargas Llosa, ¿has tenido alguna otra conversación privada con él? ¿Qué rescatas de todo lo que te ha dicho?

He conversado en dos oportunidades. La primera vez cuando él emitió su artículo y esta segunda vez por Zoom. Creo que es un hombre que ha demostrado siempre su amor por la patria. Es capaz de dejar cualquier diferencia para defender al Perú.

¿Qué sentiste cuando Mario, al despedirse en el Zoom, te dice: ‘A ganar las elecciones y a hacer un buen gobierno’?

Una profunda emoción. Además, es un premio Nobel de Literatura, entonces tener esa posibilidad de haberlo escuchado, escuchar sus consejos...

¿Cuál de sus consejos te marcó más?

Son muchas las recomendaciones que me ha dado, pero recuerdo que en la primera conversación cuando yo le dije: ‘Mire, Mario, yo me comprometo a defender la democracia, respetar escrupulosamente la independencia de poderes, la libertad de prensa y expresión…’. Él me repondió: ‘Me gusta escucharla, repítalo mucho’. Y eso es lo que he estado haciendo en cada mitin, en cada entrevista estoy utilizando esas oportunidades para seguir su consejo.

Tú hablas de defender el modelo económico, pero los votantes de Castillo dicen que no les ha llegado ningún beneficio y están con rabia. ¿Cuál sería tu mensaje?

Yo busco un cambio hacia adelante. Estamos cansados de tanto candidato mentiroso que se convierte en autoridad y no cumple su palabra. Mi deber como mujer y como madre será devolverle la fe y la esperanza a los peruanos.

‘EL PUMA’ CARRANZA

¿De quién fue la idea de convocar a Luis Carranza como jefe del plan económico?

Todos conocemos, respetamos y admiramos a Luis Carranza. Y esto se generó frente a la salida de la gran responsabilidad de dirigir la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), pero yo pensaba que no se iba a animar porque es difícil participar en política y cuando conversé con él empecé a intercambiar ideas. A la segunda o tercera conversación, lo invito. Fue muy grato escuchar su ‘sí’.

Millones de peruanos han perdido sus trabajos, ¿cuáles serían tus primeras medidas para generar empleo?

El apoyo directo a los emprendedores, sobre todo a la micro y pequeña empresa, y hacer muchas obras. Eso va a generar, como lo ha dicho Lucho Carranza, 3 millones de puestos de trabajo.

¿Qué hará un eventual gobierno tuyo con el dinero de los aportantes a las AFP?

Primero respetarlos y entender que el dinero de las AFP son cuentas individuales de cada ciudadano y de cada trabajador. Creo que ese es un concepto que no entiende el señor Castillo. ¿Hay que hacer reformas? Por supuesto. Hay que bajar los altos cobros de las comisiones, hay que buscar flexibilizar el sistema. Estamos pensando en tener la posibilidad de desafiliarse y hacer los cambios de ONP a AFP y vicerversa, pero se tienen absolutamente que respetar esos fondos de cada trabajador.

Te critican mucho por haber provocado junto a tu bancada la caída de PPK. ¿Vas a respetar la democracia e independencia de poderes?

Siempre lo he hecho, pero seremos mucho más cuidadosos en enfocarnos más en las coincidencias y no tanto en la fiscalización como se hizo antes.

JOSÉ DOMINGO PÉREZ

De llegar al poder, ¿permitirías que el fiscal José Domingo Pérez te siga investigando?

Por supuesto, ese es mi compromiso y lo he dicho varias veces.

¿Qué es lo más duro que viviste en prisión?

Vivir en prisión y en pandemia, y escuchar las voces de mis hijas angustiadas no solo por ellas, sino por mí.

Estamos viviendo una grave crisis económica y sanitaria. ¿Qué pasaría en el país si se aplica el plan de Perú Libre?

La economía sería un desastre. Los precios de los alimentos inmediatamente subirían al cerrarse las importaciones. Dos ejemplos concretos. El precio del pollo pasaría de 8 soles el kilo a 29 soles el kilo. O en el caso del pan, ahora que compramos 5 panes con un sol pasaríamos a necesitar 3 soles para los mismos 5 panes porque no entraría el trigo a nuestro país.

¿Hay peligro de que el modelo chavista se instale en el país?

El peligro es muy latente porque quien manda (en Perú Libre) o el dueño de la pelota es el señor Cerrón.

Justamente diversos analistas aseguran que Vladimir Cerrón es el que tiene todo el poder y maneja a Castillo, entonces ¿piensas lo mismo?

Sí, porque la pregunta es bien clara. El señor Castillo anunció la presencia de Kurt Burneo (economista). Yo le pregunto ¿dónde está? No está porque el señor Cerrón no le dio permiso.

¿Le crees a Castillo cuando dice que a Cerrón no lo van a ver ni siquiera de portero en ninguna de las instituciones del Estado?

Nadie le cree.

Las pocas veces que has conversado con Pedro Castillo, ¿qué impresión personal te da?

Es difícil sacar una conclusión, pero cada vez que se ha tratado de hacer un debate el que se ha corrido es él.

¿De dónde salió el ‘Pedro, no te corras’?

Nació de su propia actitud. Cuando yo quería debatir y me ponía todas las excusas, hasta que finalmente se logró hacer un pequeño intercambio de ideas en Chota.

TERRORISMO

Muchos jóvenes no han vivido la época del terrorismo. ¿Te reafirmas en que hay gente vinculada a Sendero Luminoso en Perú Libre?

Lo dice un informe claro del diario El Comercio. Son más de 140 personas que han estado en Movadef (el brazo político de Sendero Luminoso) y ahora están Perú Libre.

Hay gente de izquierda que dice que la matanza del Vraem fue un psicosocial armado por el fujimorismo…

Ahí están los informes de las instituciones de nuestro país, del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional donde señalan claramente que han sido actos terroristas.

¿Duermes tranquila?

Sí, felizmente descanso y agradezco a Dios cada día que puedo estar al lado de mis hijas.

Ya, pero ¿cuánto tiempo estás durmiendo ahora en campaña?

Entre tres y cuatro horas diarias.

En un mitin se te vio con tu hija mayor. ¿Qué te han dicho ellas (Kiara y Kaori) de la campaña?

Mis hijas me extrañan y esa fue una de las razones por las que Kiara me dijo: ‘Mamá, quiero estar contigo’. Entonces le dije: ‘Pero voy a estar en el carro’. ‘Perfecto –me contestó-, por lo menos en el carro vamos a estar juntas’. Así es que me acompañó en la visita a Ica y fue muy emocionante poder estar a su lado y que ella vea también las expectativas y la esperanza que tiene la gente puesta en nosotros.

¿Cuál va a ser tu mensaje en esta última semana?

Tenemos varias propuestas y yo quisiera resaltar esta oportunidad para decir: En la época de pandemia ahora más que nunca las familias necesitan agua y hemos lanzado el programa ‘Agua para ti’. Mientras estemos construyendo las redes de agua y de desagüe vamos a tener camiones cisternas repartiendo agua gratuitamente para todas las familias.

Gracias Keiko. Ojalá el próximo 6 de junio gane el Perú y nuestra economía vuelva a crecer…

Sería un triunfo de la democracia, de las libertades y de todos los peruanos.

♦NOTA DE REDACCIÓN:

ESTE DIARIO BUSCÓ DESDE HACE UN MES UNA ENTREVISTA CON EL CANDIDATO PEDRO CASTILLO. PESE A QUE NOS DIJERON QUE SÍ SE HARÍA, DESPUÉS NUNCA CONTESTARON LAS LLAMADAS DE NUESTRO REDACTOR DE POLÍTICA, OSCAR TORRES.

