Mark Vito casi estalla en llanto por carta que envió su hija a magistrados del Tribunal Constitucional

Mark Vito, esposo de Keiko Fujimori, casi estalla en llanto uando fue consultado respecto al escrito que envió la mayor de sus hijas al Tribunal Constitucional (TC) donde pide, a nombre de su hermana también, tener pronto en casa a la lideresa de Fuerza Popular.

Mark Vito, quien realiza una huelga de hambre como protesta frente a “las graves afectaciones al debido proceso” que, según él, vive la lideresa de Fuerza Popular, fue abordado por la reportera de ATV+, quien le consultó sobre el escrito enviado por la mayor de sus hijas el pasado 14 de noviembre al TC.

“La verdad me hizo llorar. Esa carta demuestra su sufrimiento diario al no tener a su mamá. Hasta una niña de casi 12 años puede, sin conocimiento de ley, ver que su madre está injustamente presa. No puedo explicar el sufrimiento que tienen mis hijas todos los días antes de dormir”, respondió al borde de las lágrimas.

“Han habido momentos en que tenían la esperanza de que su mamá volvería a casa. Compramos flores y globos cuando estuvimos en segunda instancia”, agregó.

Asimismo, señaló que ahora que las “emociones de sus hijas han sido expuestas públicamente” espera que las personas puedan entender el porqué de su drástica decisión. "No solo lo hago por Keiko, sino también por mis hijas”, aseguró.

LA CARTA

La hija mayor de Keiko Fujimori envió un escrito a los miembros del Tribunal Constitucional (TC) a nombre también de su hermana, el pasado 14 de noviembre, esperando tener pronto a la lideresa de Fuerza Popular de regreso en su hogar.

“Esperamos de todo corazón y con muchas ansias de poder tenerla pronto con nosotros”, dice el escrito. “No sé cuánto tiempo más la tendré que esperar, pero la verdad, la necesito. Para que me lleve al colegio y me diga ‘te amo’, para que me ayude con mis tareas o simplemente compartir momentos juntas. La necesito de vuelta porque no sé cuánto tiempo más pueda seguir diciéndole a mi hermanita que ‘todo va a estar bien’”, señala.

“No sé mucho de leyes, solo sé que la cárcel es después de un juicio, entonces, ¿por qué mi mamá no está con nosotros si nadie la ha condenado?”, escribió.

Vale recordar que, el Tribunal Constitucional anunció ayer que la próxima semana continuará el debate del recurso de hábeas corpus y que dará a conocer su decisión sobre este caso.