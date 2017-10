La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió a las investigaciones en su contra y aseguró que ni su partido ni su esposo (Mark Vito) forman parte de una organización criminal.



“En Fuerza Popular no hay nada que temer. No hay agendas, no hay delitos. Todo está reportado y todo está bancarizado”, dijo en conferencia de prensa, secundada por sus congresistas.



Respecto a la presunta entrega de dinero ilícito de la constructora brasileña Odebrecht, precisó: “Jamás he recibido un aporte de dicha empresa. He sido muy cauta y paciente todo este tiempo, pero ya sobrepasaron el límite. Investiguen todo lo que quieran, pero sin abusos”.



La hija de Alberto Fujimori terminó diciendo: “No les tenemos miedo. Aquí estamos. Fuerza Popular no se corre de la justicia porque nos asiste la verdad”.

Keiko Fujimori: "Ni mi partido, ni mi esposo, ni yo somos una organización criminal"

