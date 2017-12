El Ministerio Público se pronunció sobre la polémica generada por algunos de sus trabajadores que se tomaron fotos con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que acudió a su sede para ser interrogada sobre los presuntos aportes de la constructora brasileña Odebrecht durante las campañas presidenciales de 2011 y 2016.



A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio Público rechazó la actitud de su personal administrativo que se retrataron con Keiko Fujimori, fuera del despacho del fiscal José Domingo Pérez Gómez, “utilizando su horario laboral y ausentándose de sus lugares de trabajo”.



“Es necesario aclarar que se trata de personal administrativo, y no fiscal, que cumplen funciones en edificios ajenos al de la Fiscalía de Lavado de Activos y no comunicaron a un superior jerárquico que prestarían servicio de apoyo que no fue requerido por dicha sede”, añadió el organismo.



Keiko Fujimori se toma fotos con trabajadores de la Fiscalía

En ese sentido, el Ministerio Público lamenta lo sucedido y confía que estos temas “no deben perjudicar la investigación imparcial y objetiva” que lleva a cabo el fiscal José Domingo Pérez Gómez sobre un posible caso de corrupción que compromete a la empresa brasileña Odebrecht.



Keiko Fujimori llegó a la sede de la Fiscalía alrededor de las 10:00 a.m. y se retiró a las 3 p.m., sin rendir declaraciones a la prensa. En el interrogatorio, la lideresa de Fuerza Popular respondió una serie de preguntas, entre ellas, la que tiene que ver con la anotación “aumentar Keiko para 500” en la agenda de Marcelo Odebrecht.

