La congresista de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo se mostró indignada y bastante afectada por la detención preliminar de 10 días de Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos por el caso 'Cócteles'.

Según la parlamentaria de la bancada liderada por Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori nunca obstaculizó el proceso y que solo ha sido detenida por ser la presidenta del partido Fuerza Popular que está actualmente en investigación.

"No se puede permitir una cosa de esta naturaleza. Quiero levantar mi voz de protesta porque esto no es justo. Esto no se le puede hacer, no solo a una mujer, sino a la lideresa de un partido. No se le puede hacer esto a la democracia, por Dios", declaró Alejandra Aramayo.

Además, la parlamentaria por Fuerza Popular, con la voz quebrada y a punto de llorar, indicó que ella, y el resto de su bancada, rechazan la decisión del Ministerio Público de ordenar la detención preliminar de Keiko Fujimori.

"La justicia no se puede politizar. Es algo que hace daño a las instituciones y quiero expresar como madre y como mujer y como política mi rechazo, mi profundo rechazo", finalizó Alejandra Aramayo.