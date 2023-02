La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ya ha dicho en varias oportunidades que no piensa postular a la presidencia de la República por cuarta ocasión, pero, aparentemente, sí tendría planeado encabezar su partido en una potencial lista de candidatos al nuevo Congreso, según ha revelado un informe periodístico.

Como se recuerda, la bancada naranja es una de las que viene impulsando el adelanto de elecciones, incluso el fujimorista Hernando Guerra García es el titular de la Comisión de Constitución, y, según señalaron fuentes al semanario ‘Hildebrandt en sus trece’ “es posible” que Fujimori Higuchi “encabece las listas parlamentarias”.

“Hasta hace unas semanas la bancada fujimorista no tenía prisa alguna en celebrar nuevas elecciones y apostaba por Dina Boluarte hasta el 2026. Súbitamente, sorprendiendo incluso a sus socios en el Parlamento, el partido se sacó de la manga una propuesta para adelantar las elecciones al 2023 o, en el peor de los casos, al 2024. Fuentes de Fuerza Popular dicen que para las próximas elecciones es posible que Fujimori encabece las listas parlamentarias al Congreso”, se lee en el reportaje del citado medio.

De acuerdo con la revista, la principal razón detrás de esta decisión sería que conseguir que Keiko Fujimori goce de inmunidad parlamentaria ante las investigaciones a las que viene siendo sometida como parte de una presunta organización criminal conformada al interior de su partido.

“Sentada en una curul, la hija de Fujimori gozaría de inmunidad. Con ello aseguraría una bancada de media docena de parlamentarios que, en caso de ser necesario, protegería a su lideresa del levantamiento del fuero parlamentario”, indicó ‘Hildebrandt en sus trece’.

DESCARTÓ POSTULAR

Declaraciones de Keiko Fujimori 15/02/23

Hace unos días, tras una reunión en Palacio con la presidenta Dina Boluarte, Keiko Fujimori, reiteró su posición de no postular nuevamente a la presidencia en caso se adelanten las elecciones y criticó que en el Congreso no aprueben el proyecto para superar la crisis política.

“Si hay un adelanto de elecciones, yo no voy a ser candidata presidencial, pero lo que no puede ocurrir es mirar de costado. Lo que no puede ocurrir es que no se encuentre una salida y hago una invocación a los partidos políticos que defienden la democracia que tratemos de encontrar esa solución”, expresó.

“Y si ponen como excusa la fecha, el presidente del Congreso puede también ampliar la legislatura. El pueblo peruano va a poder sacar sus propias conclusiones y juzgar a cada grupo político por cómo han votado”, sostuvo Fujimori en los exteriores de Palacio de Gobierno.

La lideresa de Fuerza Popular reiteró su postura en que la mejor solución a la crisis actual es un adelanto de elecciones para este año.

“La salida más rápida a esta crisis sería lograr un adelanto de elecciones en el año 2023. Postura que he señalado en varias oportunidades desde meses atrás y que en las votaciones se ha visto la posición de los congresistas de Fuerza Popular”, señaló.

“Sin embargo, se ha visto una extraña coincidencia entre los extremos como la derecha e izquierda, que lamentablemente boicoteó la salida, poniendo excusas como la Asamblea Constituyente o poniendo pretextos queriendo supuestas reformas”, concluyó.

