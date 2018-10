Keiko Fujimori se quiebra al recordar días en prisión: "La última humillación fue colocarme el chaleco de detenida"

Keiko Fujimori no pudo contener la emoción al recordar los días que pasó encerrada luego de haber sido detenida mientras rendía sus manifestación en el Ministerio Público. En declaraciones a RPP, la lideresa deFuerza Popular se quebró y aseguró haber sido víctima de una serie de humillaciones.



"Me detuvieron arbitrariamente. Fue una emboscada porque estaba en el Ministerio Público para dar mi declaración y me privaron de mi libertad y sufrí una serie de humillaciones, la ultima fue cuando en la audiencia de relacionan me colocaron el chaleco de detenida" , dijo Keiko Fujimori en entrevista a RPP.



Asimismo, la lideresa de Fuerza Popular agradeció el cariño de sus seguidores y colegas de bancada, quienes inclusive realizaron manifestaciones clamando por su liberación. "Más allá de ese momento doloroso, agradezco las muestras de solidaridad que recibí por ese momento humillante", agregó Keiko Fujimori.

Pero, según manifestó, no todo fue negativo en el proceso que tuvo que afrontar ante la justicia por el caso de lavado de activos 'Cocteles'. Keiko Fujimori aseguró que esta situación ayudó para que su familia recobrar la unidad que perdió en los últimos tiempos.

"He vivido momentos de alegría al saber que estoy recuperando la unidad de mi familia y que en esta pesadilla pude ver a mis hermanos, a mi marido a mi papá y a mi mamá defendiéndome y dando la cara por mí", indicó Keiko Fujimori.