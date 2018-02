Keiko Fujimori: Úrsula Letona niega que a ella le falte liderazgo para encaminar al fujimorismo

Para algunos críticos, el fujimorismo se despedazó. Kenji y nueve congresistas más se fueron de la bancada naranja. Fuerza Popular, liderada por Keiko, perdió la mayoría absoluta. Por tal motivo, conversamos con la congresista Úrsula Letona, quien nos recibió en la tranquilidad de su hogar, pero, con el temperamento que la caracteriza, va con todo.



Congresista, ¿le faltó liderazgo a Keiko para manejar su bancada?

No, la bancada siempre ha podido gozar y sentir ese liderazgo que ejerce Keiko, que en muchos casos se traslada a las decisiones que tomamos en bloque.



Entonces, ¿por qué se quiebra el fujimorismo?

Lo que hemos hecho en el interior de la bancada es ponderar la disciplina y la institucionalidad versus el cálculo político… es un quiebre por indisciplinas.



¿Qué pasa internamente?

Estamos muy cohesionados. Esto sirve para que el país entero sepa que en Fuerza Popular pretendemos ir más allá de un apellido concreto, o de una memoria de corto o largo plazo, hacia la institucionalidad.



Hay voces que dicen que Keiko está ‘secuestrada’ por Pier Figari y Ana Vega. ¿Es cierto?

Falso.



¿‘Los avengers’ (grupo de Kenji) fueron expulsados o ellos renunciaron?

Tres de ellos han sido expulsados: el congresista Kenji Fujimori, la congresista Maritza García y el parlamentario Bienvenido Ramírez. Los otros siete han tomado la decisión (de renunciar) por solidaridad.

INDULTO

¿El indulto a Alberto Fujimori fue pactado entre Kenji y PPK?

No lo sabemos, pero nosotros, por la alegría que siente el pueblo fujimorista y, en general, todos los que somos de Fuerza Popular, queremos ver libre al ingeniero Fujimori.



¿Por eso usted apoya el indulto?

Nosotros hemos venido peleando por el indulto... Lo que hemos dicho claramente es que discrepamos en las formas.



¿Qué pasa si la Corte Interamericana dice que es nulo?

Hay que analizar el contenido de la resolución. ¿Por qué? Porque la Corte últimamente ha hecho política con el derecho, entonces es necesario analizar el contenido para poder expresarlo.



Con la salida de Kenji y sus partidarios, ¿cuál va a ser la posición de Fuerza Popular ante el Gobierno?

Nosotros vamos a manejarnos igual, como un partido de oposición. Para eso nos eligieron y vamos a ayudar al Ejecutivo en todo lo que sea positivo para el país, pero también vamos a hacer el papel de críticos y fiscalizadores.



¿Apoyarán el nuevo pedido de vacancia?

Siempre y cuando esté vinculado con temas de corrupción, en mi opinión personal sí. Todavía no hay una decisión de la bancada, pero lo hemos mencionado: ‘Fuerza Popular apoya firmemente la lucha contra la corrupción’.



¿Meche Aráoz le parece una buena premier?

No.

DOS MILLONES

¿Por qué sostuvo que Odebrecht le había ofrecido a Keiko como dos millones de dólares?

Nunca dije eso. He sido bien clara. Yo me estaba refiriendo a un ejemplo, a una especulación. Yo no tuve presencia en la campaña del 2011 y lo que hemos afirmado a lo largo de todo este tiempo, en forma coherente y sustentada, es que nunca recibimos dinero, ni siquiera una reunión de parte de ellos.



¿Cuál es la principal debilidad de este Gobierno?

Yo creo que es la corrupción, que parte desde el presidente de la República, y la debilidad que él demuestra con esta inacción.



¿Usted pone las manos al fuego por Keiko y Joaquín Ramírez?

Yo confío plenamente en Keiko Fujimori. Vine a la política invitada por ella. A Joaquín lo conozco muy poco, él sigue un proceso judicial que está en el Poder Judicial.



¿Cree que Alberto Fujimori apoya políticamente a Kenji porque Keiko ya ha perdido dos elecciones?

No, yo creo que el ingeniero Fujimori quiere por igual a sus hijos. Yo no veo que, desde el punto de vista político, esté apoyando a Kenji ahora.



Algunos analistas indican que Keiko es la gran perdedora de esta coyuntura y las encuestas lo confirman. ¿Qué opina?

No. Yo siempre lo he dicho, las encuestas son fotos del momento y creo que una líder política debe demostrar claramente que la disciplina es un fundamento de su partido.



¿Le parece Kenji presidenciable para el 2021 o sigue siendo, como usted me confesó, un ‘calichín’?

Yo creo que le falta mucho de contenido, sobre todo.



Fracasaron en su pedido de vacancia al presidente y siempre hablaron que apostaban por la gobernabilidad. ¿Por qué buscaban ese escenario en el Perú?

Porque creemos que la gobernabilidad se sustenta en la figura presidencial y el presidente de la República está acusado de gravísimos temas, entonces, ¿cómo es posible tener gobernabilidad con un presidente pegado con babas, ausente? Hay que aplicar lo que dice la Constitución: la plancha presidencial y Martín Vizcarra tienen que asumir.



El Perú requiere crecimiento y gobernabilidad. ¿No cree que PPK debe terminar su mandato?

Lo dije antes de las denuncias que han salido: la gobernabilidad no puede significar impunidad.



¿Le parece que este gabinete es realmente de la reconciliación?

No. Creo que es un gabinete parchado con un juego de sillas evidente y, finalmente, es un gabinete cuya conformación se demoró muchísimo, porque nadie quiere ser ministro.



Barata ha asegurado que Susana Villarán recibió 3 millones de dólares como contribución. ¿Qué piensa al respecto?

Esa es la izquierda del doble rasero.



Alan García asegura que el audio de Odebrecht no dice nada sobre él. ¿Cree lo mismo?

No puedo afirmar que sea así. Preferiría escucharlo.



Julio Guzmán me dijo el pasado domingo: “Los dinosaurios (políticos tradicionales) están agonizando. Están estirando la pata”.

¿Qué tiene que decir?

Que él forma parte de los dinosaurios. Él ha sido viceministro de Humala, que creo que es su peor lastre.



Gracias, congresista, y que por encima de todo siempre reine la honestidad para el progreso del Perú...

Gracias a ti.

"POR MI ESPOSO SÍ PONGO LAS MANOS AL FUEGO"

¿Alguna vez tuvo usted contacto con gente de Odebrecht?

Nunca. Ni en mi vida personal, ni social ni profesional. Nunca he ido a una ‘feijoada’ (plato típico brasileño) como muchos de tus colegas, incluso el presidente o ministros.



¿Por qué no habló antes de la relación de su esposo con esta corrupta empresa brasileña?

Mi esposo ya ha ido a la Comisión Lava Jato.



Entiendo, pero ¿por qué usted no habló antes sobre esa relación?

Por qué tendría que haberlo hecho, si es una relación profesional de un evento público, donde mi esposo participa por un tema en Proinversión. No tendría por qué haber dado cuenta de ello.



¿Cuál fue exactamente el vínculo de su esposo con los brasileños?

Él lo va a explicar en la Comisión Lava Jato. Él nunca ha asesorado a Odebrecht. Él participó en una invitación en Proinversión para asesorar ‘regulatoriamente’ en el Gasoducto del Sur.



¿Cree que esto le afectará a usted políticamente?

No, no tengo nada que ocultar, nada que temer. Mi esposo no ha mantenido, nuevamente, ninguna relación con esta empresa, ni profesional ni de asesoría.



¿Cuánto cobró su esposo por la asesoría?

Tengo entendido que son cerca de 80 mil soles en seis meses.

Su esposo, José Carlos Guzmán, según una revista local, prestó servicios como asesor legal externo del proyecto Gasoducto del Sur, entre enero y julio del 2014, por el que recibió 93 mil soles...

No tengo el detalle, pero entiendo que es de febrero a julio y el monto estaría equivocado...



Se lo pregunto porque quien ganó la buena pro fue el consorcio Odebrecht y Enagás, para hacer ese importante proyecto, y una revista local sindica a su esposo como pieza fundamental para que gane la empresa brasileña. ¿Qué tiene que decir?

Que es falso. Yo no le voy a contestar a una revista que publica mentiras. Más bien, los voy a demandar por la foto que me han sacado tan fea, creo que tengo mejores fotos (sonríe).



¿Pone las manos al fuego por su esposo?

Por supuesto. Creo que es la única persona por la que puedo poner las manos al fuego en el mundo. Lo admiro y respeto muchísimo por sus valores. Es una persona honesta que solamente desde que ha llegado a Lima, porque es provinciano, se ha dedicado a trabajar para progresar y sacar adelante a nuestra familia.



