SE VEÍA VENIR

Muy raro fue eso de que Kuczynski, un día antes de renunciar a la presidencia, firme la adjudicación de cinco lotes petroleros para la irlandesa Tullow Oil. Por eso, la Comisión de Fiscalización decidió ayer investigar los contratos. Hummmm...



QUÉ FEO

La foto de Keiko de noche en el ‘Jorge Chávez’ antes de volar a EE.UU., donde estará hasta el martes, causó muchas críticas. Dicen que es para participar en el Ironman 70.3. Lo malo es que Keiko debía declarar hoy en Fiscalía por los presuntos aportes de Odebrecht a su partido. Quééé...

26 AÑOS

Parece mentira, pero ya pasaron 26 años del autogolpe del 5 de abril perpetrado por ‘Fuji’. Una de sus medidas fue ‘disolver, disolver’ el Congreso. Mientras daba su discurso a la Nación, los tanques salían a las calles. Horrible...



RENUNCIA

El fujimorista Juan Carlos Gonzales asegura que renunció a la Comisión de Ética por ‘temas personales’. Pero lo hizo luego que con su voto se archivó la denuncia contra su colega de bancada Yesenia Ponce, quien habría pagado 10 mil soles al exdirector de un colegio por un certificado de estudios. Qué feo...

SIGUEN CRÍTICAS

Está con roche el flamante ministro de Justicia, Salvador Heresi. Ahora se le acusa de haber pagado unos 400 mil soles en ‘publirreportajes’ para que alaben su gestión al frente de la Municipalidad de San Miguel...



‘TECHITO’

Carlos Bruce jura y rejura que no hay pugnas en Peruanos Por el Kambio. “Yo no he visto a miembros de mi bancada peleando públicamente”, expresó el exministro de Vivienda. ¿Le creemos?...

