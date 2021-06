Parada obligada. Keiko Fujimori y el resto de su familia, que compartieron el desayuno electoral en una de las zonas más vulnerables de San Juan de Lurigancho se trasladaron hasta San Borja para visitar la casa de su madre, Susana Higuchi, que tuvo una importante participación para que se lograra amistar con su hermano Kenji y juntos sumarse a la campaña electoral.

“No voy a hacer una rueda de prensa, simplemente comentarles que he venido a agradecer a mi mamá por todo el apoyo que ella me ha dado en la campaña y además para recibir su bendición”, dijo la candidata de Fuerza Popular.

“Como ustedes saben, mi mamá está mal de la cadera. Ella necesita de apoyo para poder caminar y esa es una de las razones por las que no pudo estar con nosotros en el desayuno, pero ya pude recibir su bendición y Kenji se quedará con mi mamá”, comentó Keiko Fujimori abordó una camioneta negra para continuar con su programa de actividades.

Keiko Fujimori recibe bendición de Susana Higuchi (Video: América TV)

“Estoy viviendo este proceso con mucho entusiasmo, a mí me toca votar todavía a las cuatro de la tarde”, expresó la lidereza de Fuerza Popular.

DESAYUNO ELECTORAL

Keiko Fujimori llegó hasta el asentamiento humano ‘Las morenitas de Fátima’ en San Juan de Lurigancho para compartir el desayuno electoral junto a su familia dando muestra de unidad de todos los miembros del clan.

“Me alegra que hoy me acompañe mi esposo, mis hijas y Kenji. Más allá del alejamiento y las discrepancias, dos años que estuvimos alejados, hoy estoy muy contenta que podamos estar juntos y dar mensaje de unidad que necesita nuestro país”, señaló.

