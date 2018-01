Kenji Fujimori, Daniel Urresti, Octavio Salazar y más figuras de la política peruana en ‘Pepitas’

KENJI

Parece que los ‘keikistas’ no pueden ver a Kenji ni en pintura. Daniel Salaverry afirma que su salida sería lo mejor para él y para Fuerza Popular. ¿Qué dirá su ‘api’ Alberto? Huuummm...



CANDIDATITIS (I)

Todos quieren sentarse en el sillón edil. A ocho meses de las elecciones municipales hay más de 20 aspirantes en Lima. ¿Se imaginan a Daniel Urresti y su imitador Carlos Álvarez en campaña? Huuummm…



CANDIDATITIS (II)

Por ahora van arriba en las encuestas ‘Bigote’ Enrique Cornejo, Andrés Reggiardo y Humberto Lay. Según el analista Hernán Chaparro, de GFK, los punteros no necesariamente van a disputar el cargo que dejará el ‘Mudo’. Ayayay…



RECONCILIACIÓN

¿Se acuerdan de las reuniones del gobierno con Keiko, Alan y los demás líderes de las fuerzas políticas? Ahora hay más desunión. Dicen que Meche Aráoz intentará un nuevo acercamiento. Que la suerte la acompañe…



DISCIPLINA

Clayton Galván, de la facción ‘kenjista’, señala que se someterán a lo que decida el comité disciplinario de Fuerza Popular. Son diez los que pueden quedar fuera...



AUTONOMÍA

Octavio Salazar propone que, ante la ola de crímenes, la policía recupere la autonomía operativa y administrativa. Recuerda que el recorte se dio en el 2016, cuando cambiaron el término ‘autonomía’ por ‘competencia’. No me diga...

