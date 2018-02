Kenji Fujimori: el 48% de peruanos ve con buenos ojos su gestión, según Ipsos [FOTOS]

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



CONGRESISTAS I

No hay duda de que Kenji Fujimori está de moda y así lo demuestra la última encuesta de Ipsos Perú. Es que un 48% de la población ve con buenos ojos su gestión. ¿Qué dirá Keiko? Ayayay...



CONGRESISTAS II

Quienes también gozan de buena aceptación son los acciopopulistas ‘Vitocho’ García Belaunde (43%) y Yonhy Lescano (36%). Y entre los que tienen más opiniones en contra tenemos a Luz Salgado y Richard Acuña, con 45% cada uno...



LA VACANCIA

¡Está cantado! El pedido de vacancia contra PPK se definiría luego del interrogatorio en Sao Paulo, Brasil, a Jorge Barata. Dizque sería apoyado por Frente Amplio, Nuevo Perú y Acción Popular. No me diga...



LO CONFIRMAN

Pese a que Nicolás Maduro no es bienvenido a la Cumbre de las Américas, el canciller venezolano Jorge Arreaza envió una carta confirmando la ‘puntual asistencia’ del controvertido mandatario. La que se viene...



‘DESORDEN’

Para el izquierdista Jorge Castro, el Gobierno cometió ‘errores y tuvo desorden’ al tratar el caso de Nicolás Maduro. Puede ser, pero no podemos negar que el presidente veneco es un dictador...



¡INCREÍBLE!

Julio Magán, gerente de los Centros Juveniles del Poder Judicial, reveló que el 45% de los internos en estos lugares son mayores de edad y que llegan a estar ahí hasta los 27 años. ¡Qué cosa...!