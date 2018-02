Kenji Fujimori: Héctor Becerril dispara con todo contra su colega parlamentario [FOTOS]

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



‘CHANCHULLOS’

Héctor Becerril dijo que Vladimiro Montesinos ‘dejó huellas’ en Kenji Fujimori. Esto no le gustó a Bienvenido Ramírez, quien sacó cara por el chinito. Recordó que el vocero de Fuerza Popular ‘tiene algunos chanchullos por allí dando vueltas’...



‘LOS OROPELES’

Ya que hablamos del menor de los Fujimori, Luz Salgado se refirió a él y aseguró que ‘es muy fácil ser tentado por los oropeles de Palacio de Gobierno’. También manifestó que Martín Vizcarra debe reemplazar a PPK, si este es vacado. Hummm...



HABLA VERÓNIKA

Verónika Mendoza salió al frente. Dizque “el indulto otorgado al ‘Chino’ es razón de incapacidad moral para PPK”. De pasadita, anunció que la moción estaría lista la próxima semana. Y a regañadientes aceptó que hay dictadura en Venezuela...



CON PRIORIDAD

En lo que va de este Congreso de la República, se han aprobado más de 350 normas. Pero dándole una mirada detallada a estas, se comprueba que las impulsadas por Fuerza Popular tuvieron prioridad y no las del Gobierno. Ya lo saben...



‘UNA CARICATURA’

“El presidente PPK, la canciller Cayetana Aljovín y la premier Mercedes Aráoz han hecho una caricatura de la reconciliación, porque este proceso no puede plantearse con base en la impunidad”, precisó el exfiscal Avelino Guillén. Tomen mientras...