Kenji Fujimori alegra a Héctor Becerril con su renuncia a Fuerza Popular [VIDEO y FOTOS]

La sorpresiva salida de Kenji Fujimori de las filas de Fuerza Popular ha provocado más de una reacción entre los protagonistas de la política peruana. Una de las que más polémica causará fue la que tuvo Héctor Becerril.



En una conversación con Canal N, el parlamentario sostuvo estar alegre por la renuncia de Kenji Fujimori al partido de color anaranjado. Sin duda, algo que sacará chispas entre los seguidores del hijo del ‘Chino’.



“Quien no tiene autoridad moral es Kenji Fujimori (...) Si él ha decido irse de Fuerza Popular, en lo particular estoy contento porque no vamos a tener a alguien que está confrontando dentro de su misma casa, que no sabe lo que es lealtad”, manifestó Héctor Becerril.



Como si fuera poco, el legislador tildó de 'corrupto' a Kenji Fujimori. "A nosotros nos tiene sin cuidado el hecho de se haya salido de Fuerza Popular, y en lo personal, me alegra porque un corrupto no puede estar en nuestras filas”, sostuvo.