¿Kenji Fujimori aprende otro idioma para darle una sorpresa a sus votantes? Todo esto y más en ‘Pepitas’

OTRO IDIOMA

Kenji Fujimori está aprendiendo otro idioma. Se podría pensar que es inglés, francés o italiano, pero no, el hijo menor del ‘Chino’ quiere dominar a la perfección el quechua. Dizque busca dar discursos en esta lengua nativa del Perú. ¿Ya está en campaña…?



‘FUJITROLLS’

Nos cuentan que la congresista Maritza García reveló que algunos trabajadores del Congreso son ‘Fujitrolls’. Indicó que ellos difaman, atacan y amenazan a quienes critiquen al fujimorismo. ¡Qué cosa…!



EXTRADICIÓN

La próxima sesión del Consejo de Ministros se vería el pedido de extradición de Alejandro Toledo, prófugo en Estados Unidos. Su abogado Heriberto Benítez pidió estar presente para defenderlo. Hummm…



LOS CHANCA

Mediante un ‘tuitazo’, Alan García criticó duro a Ollanta Humala y PPK. Manifestó que su gobierno hizo crecer al país, mientras que ‘los aventureros y lobistas lo están destruyendo’. Toma mientras…



SIN RESERVA

La Comisión Lava Jato del Congreso aprobó levantar la reserva de la transcripción del interrogatorio realizado a PPK en Palacio de Gobierno. No me diga...



YA LLEGÓ

Ya está en manos de la Fiscalía el audio y el video oficial con las declaraciones de Jorge Barata. Muchos empiezan a temblar...

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.