¡Kenji Fujimori, al igual que su vida política, es un caricatura! Entérate de esto y más de la política en ‘Pepitas’

CANDIDATURAS

Alianza Para el Progreso (APP), Acción Popular y Somos Perú son los partidos políticos que presentaron la mayor cantidad de listas de candidatos. Eso nos da una idea de cómo ha cambiado el panorama político en el Perú...



CRÍTICAS

Los problemas no acaban en Fuerza Popular . Keiko Fujimori afirmó que el gobernador regional de Ica , Fernando Cillóniz, ha fallado porque no ha cumplido sus promesas. Él dice que esperaba esas palabras de los congresistas fujimoristas, pero de ella no. Ayayay...

‘MEZQUINDAD’

El economista Kurt Burneo advierte que gracias a Keiko y Mulder el Estado no podrá desarrollar campañas informativas en las zonas altoandinas, adonde no llega Internet, pero sí los diarios impresos. Dice que eso solo es ‘mezquindad política’. Así es...



RÉCORD

Lo que pasa en Arequipa es una clara muestra de que las municipalidades son como la miel con las moscas revoloteando. ¡Hay 24 candidatos para la alcaldía provincial! En Lima pasa algo parecido, pues los postulantes llegan a 21. ¡Qué cosa...!

INVESTIGACIÓN

El Consejo Nacional de la Magistratura ( CNM ) investiga al jefe de la ONPE , Adolfo Castillo , quien hace recordar a José Portillo, ‘Papelito manda’. Nooo...



CARICATURA

Qué tal frescura la de Kenji. En su Twitter puso una caricatura donde aparece con la camiseta peruana, un chullo y empuñando nuestra bandera, al lado de los representantes de Francia , Dinamarca y Australia . Su trayectoria política también es una caricatura. Plop... ‘Unidos, los peruanos somos capaces de lograr grandes cosas. ¡Gracias, chicos!’.

