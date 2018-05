El congresista Kenji Fujimori manifestó que tiene la "corazonada" que su hermana y lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori sería la autora intelectual de los 'mamanivideos ', donde se evidenciaría la presunta compra de votos, a cambio de obras, para evitar la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y, que lo podría llevar al desafuero, este 6 de junio.



"Certeza al 100% no lo puedo decir, pero tengo la corazonada si tengo", precisó Kenji Fujimori en el programa ATV Noticias al hablar de los ' mamanivideos '.



Frente a su afirmación, el parlamentario aseveró que tiene un 'conflicto de sentimientos' hacia su hermana mayor. "Una cosas es discrepar, otra es judicializar la discrepancia política. Poner en riesgo la libertad", dijo Kenji Fujimori .



"A mi me ha dolido muchísimo. Cuando se presenta el 'mamanivideo' mi mamá se pone a llorar, mi padre se puso mal, me dolió en el alma", agregó Kenji Fujimori.



A la vez indicó que fue un 'golpe bajo' que se haya editado los "mamanivideos" para hacerlo ver como 'corrupto', cuando "nunca me he metido en cochinadas".



NO LE GUARDA RENCOR



En esta entrevista, Kenji Fujimori aseveró: "Jamás perdonaré a quienes estén detrás del 'mamanivideo'. Sin embargo al ser consultado sobre si perdonó a su hermana Keiko Fujimori respondió: "No le guardo rencor" y si la vuelve a ver le preguntará "¿Cómo está Kaori?", quien no solo es su sobrina sino también ahijada.



NO ESTÁ MUERTO



El parlamentario también precisó que "está en la lona", "juega jiu jitsu", está "moribumdo" pero "no está muerto".



"Tengo la conciencia tranquila. Jamás he obrado mal ni entrado al juego sucio de comisiones. Pido disculpas al pueblo peruano por no haber echado a Moisés Mamani desde el momento que le empieza a decir: 'yo qué gano, ¿dónde están las obras?'"



DESAFUERO



Este 6 de junio, el pleno del Congreso debatirá a debate y votará por el desafuero de Kenji Fujimori y los 'avengers', Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez por el caso 'mamanivideos'





