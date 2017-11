Kenji Fujimori: "Me quieren sancionar porque me ven incómodo"

El congresista de Fuerza Popular, Kenji Fujimori señaló que en su partido lo quieren sancionar ‘porque me ven incómodo’ y alegó que se está vulnerando sus derechos a la libertad de expresión y opinión como parlamentario y ciudadano.



Tras esta afirmación, Kenji Fujimori, quien enfrenta proceso dsiciplinario por sus tuits, dijo: “No me van a hacer cambiar de opinión. Estoy y voy a seguir en contra del intento de archivar el Caso Sodalicio, de la ley mordaza y de la ley de control de medios”.



Fujimori Higuchi también ha se pronunció contra del proyecto de ley que establece la pena de muerte para los violadores de niños menores de 7 años, impulsado por su colega de partido, Úrsula Letona.



Kenji Fujimori volvió a cuestionar ‘la actitud pasiva’ de los integrantes de su agrupación respecto a la libertad de su padre, el encarcelado expresidente Alberto Fujimori.



“Amo a mi padre y no me voy a cansar de luchar hasta ver a mi padre en libertad, nada ni nadie me va a detener hasta lograr ese objetivo”, enfatizó.



El hijo menor de Alberto Fujimori brindó hoy sus descargos ante el comité de disciplina de Fuerza Popular por el segundo proceso disciplinario que se le ha iniciado debido a sus polémicos comentarios contra su agrupación a través de su cuenta de Twitter.



Estas indagaciones puede terminar con la suspensión o expulsión de Kenji Fujimori.