Kenji Fujimori: 'Miki' Torres dijo que no lo amenazó antes de la votación de la vacancia de PPK [VIDEO]

Es el congresista que ‘cuadró’ a Kenji Fujimori en el último pedido de vacancia contra PPK. Abogado. Pertenece al entorno de confianza de Keiko Fujimori. Subsecretario del partido Fuerza Popular. Miguel “Miki” Torres conversó en exclusiva, montando bicicleta, con Trome, exponiendo su verdad a propósito del controvertido ambiente político.



Congresista, ustedes fracasaron en su pedido de vacancia al presidente y siempre hablaron de que apostaban por la gobernabilidad. ¿Por qué buscaban ese escenario en el Perú?

Fracasaron no es la palabra que usaría. Ha sido una oportunidad importante para que la población sepa que la posición de Fuerza Popular es directamente contra la corrupción.



El presidente de la República los llamó golpistas, ¿qué tiene que decir?

Lastimoso ese comentario, sobre todo cuando te das cuenta de que nosotros iniciamos el procedimiento de vacancia dentro de un marco constitucional, pero más importante aún es que respetamos el resultado que tuvo esa votación.



El ‘cura’ Arana ha vuelto a pedir la vacancia, ¿ustedes lo apoyarán?

No.



¿Le parece que este gabinete es realmente de la reconciliación?

No, yo lo he denominado como un gabinete ruletero, donde el juego de las sillas es ya una especialidad y la puerta giratoria se ha convertido en algo muy querido por nuestro presidente de la República, donde entran el público, el privado con quien trabajé o con quien tengo un nexo, y eso parece ser lo que ha primado ante todo.



¿Cree en la palabra de la primera ministra Mercedes Aráoz?

Penosamente, no.



¿El indulto a Alberto Fujimori fue pactado entre Kenji y PPK?

Yo lo que sé es que algo raro sucedió el día de la votación de vacancia. En todo caso, esa es una pregunta que se la tienes que hacer a Kenji y al presidente de la República.



Algunos analistas sostienen que Keiko es la gran perdedora de esta coyuntura y las encuestas lo confirman, ¿qué opina?

Es un error porque Keiko ha ganado mucho: ha demostrado que cumple con su palabra. Ella no ha utilizado en ningún momento el poder político para beneficio personal o familiar. Ha marcado una posición muy valiente de lucha contra la corrupción y finalmente ha logrado un estatus de estadista, en donde ve más allá de logros inmediatos.



Más allá de ser amigos de años, usted tuvo un cruce de palabras con Kenji antes de la votación de la vacancia. ¿Qué le dijo?

Fue una conversación privada. Lo que sí te puedo comentar es que era evidente mi incomodidad. Yo estaba ofuscado y lo hice más que como político, como amigo.



Cuando uno es amigo le dice la verdad en la cara, pero...

Porque te lo digo. Siento que muchas veces las personas terminamos rodeándonos de gente que no nos quiere decir lo que uno piensa. Yo ante Kenji, antes que políticos, somos amigos.



¿Usted lo amenazó?

No, en absoluto, pero sí tuve la oportunidad de decirle las cosas tal y como las pienso a sus ojos, en su cara y no a espaldas o simplemente franeleándolo como algunos otros pudieran estar haciendo.



Ustedes pertenecen a la misma promoción del Recoleta, ¿se conocieron en el colegio o porque sus padres eran amigos?

No, nos conocíamos antes de que entraran en la política. No éramos muy cercanos en el colegio. Con él nos unió el hecho de que mi padre hubiese ya fallecido y por lo tanto, estábamos excluidos de la política, y su padre estaba en Japón. Fue cuando todos los que nos rodeaban por algún interés, desaparecieron, y cómo es la vida, quedaron dos amigos que no poseían intereses particulares y empezaron a cultivar de una mejor manera esa amistad.



¿Y cómo era Kenji en el colegio? ¿Cierto que le hacían bullying?

No. Él era muy travieso. Lo recuerdo como una persona a la que le gustaba gastar bromas. No llegaba a caer pesado.



¿‘Chonguero’?

Sí, era ‘chonguero’. Era travieso.



¿Le parece Kenji presidenciable para el 2021?

El 2021, no.



‘Hildebrandt en sus trece’ afirma que Keiko busca expulsar del partido a Kenji, ¿es verdad?

No es una decisión que la vaya a tomar en exclusiva Keiko. De hecho, es una decisión que tendremos que evaluar los miembros del comité ejecutivo nacional, del que ella también es parte, evidentemente.



Para usted, ¿los congresistas de Fuerza de Popular que votaron en contra de la vacancia deberían seguir en el partido?

No creo que podemos meter en una misma bolsa a todos. Por eso la bancada ha decidido iniciar diez procesos disciplinarios independientes.



¿Quiénes están más complicados? ¿Quiénes han sido los más ‘faltosos’?

Yo creo que por un tema de las expresiones que han tenido, Maritza García o Bienvenido (Ramírez). Sus expresiones han sido poco leales y de poca búsqueda de unidad de partido.



¿Los ‘Avengers’ son los ‘héroes de la democracia y cambiaron la historia’?

A mí me da pena que hayan utilizado a manera de cómic temas tan importantes. ¿Son los defensores, los salvadores? No. Yo creo que nos decepcionaron mucho.



¿Es verdad que Keiko no quería el indulto a su papá porque le iba a quitar protagonismo político?

Mentira.



¿Cree que Alberto Fujimori apoya políticamente a Kenji porque Keiko ha perdido ya dos elecciones?

No, en lo absoluto. Yo creo que el presidente Fujimori, como buen padre, debe de apoyar a sus hijos en general.



¿Cuál va a ser la posición de ustedes frente al Gobierno?

La que siempre hemos mantenido. Hemos sido elegidos para ser una oposición constructiva, responsable. Luego de pasar un intento de vacancia no es que vayamos a cortar cualquier tipo de diálogo, pero tenemos claro que debemos seguir legislando, representando, pero el tema de fiscalización va a ser aún más importante ahora.

¿Cuál es la principal debilidad que ve en PPK?

No distingue entre lo bueno y lo malo, entre lo privado y lo público. Parece combinar estas cosas.



Usted es una figura nueva en el fujimorismo. ¿Confía plenamente en la honestidad de Keiko sobre las últimas declaraciones de Odebrecht?

Totalmente. Por dos razones: si bien soy nuevo en la política, la conozco desde hace muchísimos años, prácticamente desde niños. Sé cuáles son sus principios, sus valores y yo no hubiera tomado la decisión de entrar en la política si es que no fuera con ella liderando.



¿No le genera sospechas un personaje como Joaquín Ramírez, investigado por lavado de activos?

No, porque sé que los que estamos en la política o han pasado por ella, son sujetos de cuestionamiento. Voy a esperar evidentemente a lo que diga la justicia, las investigaciones.



¿Cuál es su posición sobre la función del fiscal Pablo Sánchez?

Me entristece un poco ver cómo el Ministerio Público ha terminado confundiendo su rol. Me encantaría ver a un Ministerio Público abocado 100 % a la lucha contra la corrupción, en vez de debilitar algo que es fundamental para toda nuestra sociedad, como son los partidos. El allanamiento que tuvimos en el partido para mí ha sido una demostración de persecución política, falta de respeto, de tratar de desviar la atención de manera indebida.



¿Cree que traerán a Toledo?

(Sonríe) En algún momento lo pensé, porque dije ‘bueno, si ya se descubrió lo que Toledo o Eliane Karp habían dicho que conocían de PPK en la época anterior, ya no habrá más cosas’, pero me queda la impresión de que no hemos terminado de conocer la verdad, entonces mientras no terminemos de conocerla, parecería que el expresidente Toledo cuenta con una buena garantía de permanecer allá en Estados Unidos.



Barata ha asegurado que Susana Villarán recibió 3 millones de dólares como contribución.

Penoso, sobre todo porque quienes se ufanan de tener la manos limpias se contradicen con los hechos.



Alan García sostiene que el audio de Odebrecht no dice nada sobre él, ¿usted cree lo mismo?

Tendría que escuchar el audio completo. Hasta ahora no lo tenemos. Los fragmentos que se han emitido no son contundentes, entonces hay que esperar a escucharlo.



¿Qué le parecen las marchas contra el indulto?

Me parece válido que haya marchas. De hecho, yo rescato que sea una forma a través de la cual jóvenes puedan involucrarse en política; sin embargo, me entristece muchísimo el odio con el que se maneja o los calificativos que a veces pueden utilizar.



Gracias, congresista, y que por encima de todo siempre reine la honestidad para el progreso del Perú.



(Oscar Torres)