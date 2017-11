Kenji Fujimori: ¿Cómico Yuca le pide a Fuerza Popular que deje de jo... al congresista? [VIDEO y FOTOS]

Kenji Fujimoripublicó un video en Instagram que se está viralizando en redes sociales. En la imagen, el congresista de Fuerza Popular aparece al lado del genial cómico peruano Enrique Espejo, más conocido como "Yuca".



Kenji Fujimori no deja pasar la oportunidad y comenta el hecho de manera irónica. "Gracias Yuquita por tu apoyo y buen sentido del humor ante los problemas...por esa alegría que irradias la gente te quiere mucho!", escribió el legislador.



Por su parte, el cómico Yuca pidió que no "jodan" más a Kenji Fujimori. "A mí estimado Kenji no lo pueden maltratar de esa manera, dejénse de joder, con todo respeto. No le hace daño a nadie", dice el cómico ante la risa descontrolada del legislador.



¿El mensaje será para la bancada de Fuerza Popular? Cómo se recuerda, en lo que va del año el partido fujimorista le abrió dos procesos disciplinarios a Kenji Fujimori. En total, el legislador estuvo 120 días sancionado.



Desde que empezó su gestión como congresista, Kenji Fujimori ha mostrado varios desacuerdos con los lineamientos políticos de Fuerza Popular. El legislador criticó la actitud de los congresistas de su partido ante la investigación del sodalicio, la ley mordaza y la ley contra los crímenes de odio.

Gracias Yuquita por tu apoyo y buen sentido del humor ante los problemas...por esa alegría que irradias la gente te quiere mucho! #tampocotampoco #alegria #yuca Una publicación compartida de KenjiFujimoriH (@kenjifujimori_h) el 14 de Nov de 2017 a la(s) 2:18 PST