Kenji Fujimori: Susana Higuchi le hace esta 'advertencia' a Fuerza Popular [VIDEO]

Kenji Fujumori sigue lanzando dardos contra Fuerza Popular. Esta vez, el congresista naranja usó su cuenta de Twitter para compartir un peculiar video de apenas unos segundos, en el que aparece nada menos que al lado de su madre Susana Higuchi. Así como lo lees.



"Querían disciplinarme, hablen con ella!", es la frase que acompaña el video que ya tiene más de 2 mil 'Me gusta'.



En el clip, Susana Higuchi hace una advertencia en tono burlón a Fuerza Popular: "La única persona que puede llamar la atención a mi hijo Kenji soy yo, y punto".



En tanto, varios usuarios aplaudieron el respaldo de Susana Higuchi a Kenji. "El respaldo de mamá, lo máximo. Fuerza Popular hizo el papelón del año. Sancionar a Kenji sin reglamento", comentó una usuaria.



"Bien dicho Susana ...Como se atreven a castigar o querer votar al dueño de la casa ...esos oportunistas!!", le escribió otra seguidora.



Como se sabe, Kenji se negó a asistir a la reunión ante el Comité Disciplinario de su bancada programada para el jueves. A través de sus redes sociales, Kenji posteó el documento que envió a Fuerza Popular y en el que da cuentas de por qué no asistirá a la reunión pactada.



En la carta dirigida al comité disciplinario de Fuerza Popular, Kenji Fujimori indica que "el grupo parlamentario Fuerza Popular se halla a la fecha sin reglas que lo rijan y no puede tomar decisión alguna mientras éstas no existan".