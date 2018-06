Kenji Fujimori revela porqué no votó por Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral del 2016 [VIDEO]

Después de casi dos años, el congresista Kenji Fujimori (No Agrupados) reveló los motivos por los cuales no votó en la segunda vuelta electoral del 2016, comicios que perdió su hermana Keiko Fujimori ante Pedro Pablo Kuczynski .



“Siempre se estila tener un desayuno antes de la votación, ahí tuve un encontrón con mi hermana, en la cocina. Ella me dijo: ‘Al menos sirve el café, no seas un inútil’. Fue eso lo que me dolió muchísimo, una cosa es que te lo diga entre cuatro paredes y otra que te lo griten frente a congresistas electos y asesores”, manifestó el legislador en el programa radial de Rosa María Palacios .

Indicó que se sintió ‘maltratado’ por Keiko . Además, señaló que le incomodó que en Fuerza Popular no se haya buscado la libertad de su padre, el hoy indultado exmandatario Alberto Fujimori .



SIENTE MIEDO

Consideró que los integrantes del fujimorismo son ‘autoritarios, rígidos y duros’. “En el Congreso siento miedo porque no sé si hacen seguimiento o si están grabando, han puesto micrófonos en todos lados. Después de los ‘mamanivideos’, yo puedo esperar de todo”, expresó el menor de los Fujimori .

Kenji Fujimori habla con Rosa María Palacios

Finalmente, Kenji reveló que votaría a favor de una moción de censura contra el presidente del Legislativo, Luis Galarreta ’, ya que –según dijo– se mostró ‘intolerante con la prensa’.

