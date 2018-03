Los ' Kenjivideos ', mostrados hoy en el Congreso de la República, han generado un terremoto político dentro de nuestra política peruana. Aunque nunca nada está dicho, todo parece indicar que PPK no permanecerá en su cargo como Presidente del país.

Sin embargo, las revelaciones mostradas en los ' Kenjivideos' van más allá de la vacancia presidencial y la supuesta compra de votos de congresistas. Como se puede escuchar en uno de los videos, al parecer existe un "negocio" que se maneja muy bien en el Congreso.

Se trata del video protagonizado por Fredy Aragón Valdez , quien hasta hace unas horas era el Gerente de la SUCAMEC. En él, el funcionario explica cómo algunos congresistas pueden adjudicarse obras y, con su ayuda, gestionarlas y quedarse con una tajada del presupuesto.

Fredy Aragón sobre el "negocio" de los congresistas

"¿Sabes cuál es el negocio de los congresistas? Tu agarras, digamos el alcalde provincial. ¿Cuál es tu proyecto más caro? Digamos 100 millones. Que solo te deje el 5%. Cierras tu con el alcalde, gestionas tú con el ejecutivo, sacas eso y se realiza la operación", aseguró Fredy Aragón al congresista Moisés Mamani.

Frente a esta revelación, muchos se han preguntado quién es Fredy Aragón, el autor de la ahora famosa frase: "La plata llega fresquita, hermano. Sin mover un dedo". En una entrevista con N Portada, el analista político Luis Thaís reveló un dato que puede sonar sospechoso para muchos y vincula a Aragón con Alberto Borea.

Luis Thaís sobre conexión de Fredy Aragón y Alberto Borea

"Yo siento mucho los videos que he visto y a un señor que conozco bastante y que trabaja con Borea, que es el señor Fredy Aragón. Fue asesor de la bancada de Perú Posible en el año 2004 - 2006 y luego estuvo trabajando como abogado en el estudio de Borea. Entonces, dos más dos son cuatro", expresó Luis Thaís.

Sin duda, las revelaciones de Luis Thaís han levantando sospechas y han puesto a Alberto Borea dentro de un saco que ensucia a muchos. Si bien es cierto, su relación puede no tener ningún significado, frente a las evidencias resulta bastante difícil no pensar que todas las relaciones están conectadas con un fin no tan loable.

Tweet sobre Fredy Aragón y Alberto Borea Tweet sobre Fredy Aragón y Alberto Borea

REGRESAR AL INICIO DE TROME

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.